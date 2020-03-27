Yıldızlar corona virüsüne karşı işbaşında!

Tüm dünyada etkisini gösteren koronavirüs, hayatı durdurma noktasına gelirken, yıldız isimler de bu salgına karşı tek yürek oldu. Dünyaca ünlü kulüp ve sporcular, koronavirüsle mücadelede yüksek bedellerde maddi destek ve tıbbi malzeme bağışlarında bulundu. İşte o isimler ve yaptıkları bağışlar:

-İsviçreli tenisçi Roger Federer: 1 milyon dolar

-Arjantinli futbolcu Lionel Messi: Devlet hastanesine 1 milyon euro ve tıbbi malzeme

-Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo: 1 milyon euro bağışın yanı sıra hastane için 10 yatak, solunum cihazları, kalp atış hızı monitörü, infüzyon pompaları ve şırıngalar

-Alman Futbol Milli Takımı ve Borissa Dortmund: 5 milyon euro

-İsveçli futbolcu Zlatan İbrahimoviç: Başlattığı kampanyadan 1 milyon euro topladı

-Fransız basketbol Rudy Gobert: 500 bin dolar

-NBA ekibi Golden State Warriors: 1 milyon dolar

-Formula 1 ekipleri teknolojik destek sağlayacak

-İtalyan kulübü Roma: 500 bin euro

-İrlandalı dövüşçü Conor McGregor: 1 milyon euro değerinde kişisel koruyucu ekipman

-İspanyol futbolcu Sergio Ramos: 15 bin koronavirüs test kiti, 346 bin 571 koruyucu maske ve bin adet koruyucu ekipman

-Portekizli menajer Jorge Mendes: 1 milyon euro

-İspanyol teknik adam Pep Guardiola: 1 milyon euro

-İngiliz teknik adam Jose Mourinho: Yaşlıların ihtiyaçlarını karşıladı ve herkesin evine teslim etti

-İspanyol futbolcu Isco: 500 bin euro

-İngiliz ekibi Watford: Vicarage Road Stadı'nı Ulusal Sağlık Servisi (NHS) için kullanıma açtı

-İspanyol ekibi Granada: 4 bin maske ve ozon sistemleri

-Belçikalı futbolcu Romelu Lukaku: 100 bin euro ve 300 bin maske

-Alman futbolcu Robert Lewandowski, Leon Goretzka ve Joshua Kimmich: 1'er milyon euro.