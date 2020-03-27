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27 Mart 2020, Cuma
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Yıldızlar corona virüsüne karşı işbaşında!

Yıldızlar corona virüsüne karşı işbaşında!

Corona virüsüne karşı mücadeleye yüzlerce isim destek sağlıyor. , Messi, Federer gibi sporcuların yanı sıra Dortmund, Roma ve birçok kulüp önemli bağışlarda bulunuyor.

Tüm dünyada etkisini gösteren koronavirüs, hayatı durdurma noktasına gelirken, yıldız isimler de bu salgına karşı tek yürek oldu. Dünyaca ünlü kulüp ve sporcular, koronavirüsle mücadelede yüksek bedellerde maddi destek ve tıbbi malzeme bağışlarında bulundu. İşte o isimler ve yaptıkları bağışlar:

-İsviçreli tenisçi : 1 milyon dolar
-Arjantinli futbolcu : Devlet hastanesine 1 milyon euro ve tıbbi malzeme
-Portekizli futbolcu : 1 milyon euro bağışın yanı sıra hastane için 10 yatak, solunum cihazları, kalp atış hızı monitörü, infüzyon pompaları ve şırıngalar
-Alman Futbol Milli Takımı ve Borissa Dortmund: 5 milyon euro
sveçli futbolcu Zlatan İbrahimoviç: Başlattığı kampanyadan 1 milyon euro topladı
-Fransız basketbol Rudy Gobert: 500 bin dolar
-NBA ekibi Golden State Warriors: 1 milyon dolar
-Formula 1 ekipleri teknolojik destek sağlayacak
talyan kulübü Roma: 500 bin euro
rlandalı dövüşçü Conor McGregor: 1 milyon euro değerinde kişisel koruyucu ekipman
spanyol futbolcu : 15 bin koronavirüs test kiti, 346 bin 571 koruyucu maske ve bin adet koruyucu ekipman
-Portekizli menajer : 1 milyon euro
spanyol teknik adam : 1 milyon euro
ngiliz teknik adam : Yaşlıların ihtiyaçlarını karşıladı ve herkesin evine teslim etti
spanyol futbolcu Isco: 500 bin euro
ngiliz ekibi Watford: Vicarage Road Stadı'nı Ulusal Sağlık Servisi (NHS) için kullanıma açtı
spanyol ekibi Granada: 4 bin maske ve ozon sistemleri
-Belçikalı futbolcu : 100 bin euro ve 300 bin maske
-Alman futbolcu , Leon Goretzka ve Joshua Kimmich: 1'er milyon euro.

  1. 27.3.2020
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