Tuncay Şanlı'dan örnek hareket! Corona virüsüne karşı... Son dakika haberleri - Son dakika Futbol haberleri - Fotomaç
26 Mart 2020, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Futbol Tuncay Şanlı'dan örnek hamle! Corona virüsüne karşı...

'dan örnek hareket! Corona virüsüne karşı...

Tuncay Şanlı'dan örnek hareket! Corona virüsüne karşı...

Eski milli futbolcu , ’nın Serdivan ilçesinde bulunan otelini, corona virüsü salgını nedeniyle sağlık çalışanlarına ücretsiz tahsis ettiğini açıkladı.

Sakaryaspor altyapısından yetişen ve forması giydikten sonra yıldızlaşarak Middlesbrough, Stoke, Wolfsburg, Bolton, , Umm Salal ve Pune City'de forma giydikten sonra 2016 yılında futbol kariyerini sonlandıran ve son olarak Sakaryaspor'da teknik direktörlük yapan eski milli futbolcu , Serdivan ilçesinde bulunan 'On7' isimli otelini sağlık çalışanları için tahsis ettiğini açıkladı.

Corona virüsü salgını başladığında Serdivan ilçesindeki otelini kapatan Tuncay Şanlı, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda oteli sağlıkçılar için tahsis ettiğini duyurdu. Şanlı, "Corona virüsü ile mücadelede sağlık çalışanlarımıza ne kadar teşekkür etsek az. Sağlık çalışanlarımıza mesaileri dışında dinlenebilmeleri için otelimizi tahsis ettik. Lütfen evde kalmaya devam edelim" dedi.

haberin devamı

  1. 26.03.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Tuncay Şanlı'dan örnek hareket! Corona virüsüne karşı... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
BİZE ULAŞIN