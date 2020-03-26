Tuncay Şanlı'dan örnek hareket! Corona virüsüne karşı...
Eski milli futbolcu Tuncay Şanlı, Sakarya’nın Serdivan ilçesinde bulunan otelini, corona virüsü salgını nedeniyle sağlık çalışanlarına ücretsiz tahsis ettiğini açıkladı.
Sakaryaspor altyapısından yetişen ve Fenerbahçe forması giydikten sonra yıldızlaşarak Middlesbrough, Stoke, Wolfsburg, Bolton, Bursaspor, Umm Salal ve Pune City'de forma giydikten sonra 2016 yılında futbol kariyerini sonlandıran ve son olarak Sakaryaspor'da teknik direktörlük yapan eski milli futbolcu Tuncay Şanlı, Serdivan ilçesinde bulunan 'On7' isimli otelini sağlık çalışanları için tahsis ettiğini açıkladı.
Corona virüsü salgını başladığında Serdivan ilçesindeki otelini kapatan Tuncay Şanlı, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda oteli sağlıkçılar için tahsis ettiğini duyurdu. Şanlı, "Corona virüsü ile mücadelede sağlık çalışanlarımıza ne kadar teşekkür etsek az. Sağlık çalışanlarımıza mesaileri dışında dinlenebilmeleri için otelimizi tahsis ettik. Lütfen evde kalmaya devam edelim" dedi.
- 26.03.2020
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