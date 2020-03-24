Portsmouth'ta corona virüsü kabusu! Vaka sayısı 5'e yükseldi
İngiltere 3. Lig ekiplerinden Porstmouth'ta 22 yaşındaki genç futbolcu Ross McCrorie'nin corona virüs testi pozitif çıktı. Böylelikle İngiliz ebinde vaka sayısı 5'e yükseldi.
İngiltere 3. Lig ekiplerinden Portsmouth'ta bir futbolcunun daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 22 yaşındaki genç oyuncu Ross McCrorie'de koronavirüs tespit edildi.
İskoç futbolcunun hükümetin açıkladığı öneriler doğrultusunda kendisini toplumdan izole ettiği belirtildi.
İngiliz ekibinde daha önce de James Bolton, Andy Cannon, Sean Raggett ve Haji Mnoga'nın testlerinin pozitif çıktığı açıklanmıştı.
- 24.03.2020
- Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, "Şınav" akımı başlattı
- Yılmaz Vural: Kulüpte kendi başıma yaşamaya devam ediyorum
- Son dakika: Canlı yayında açıkladı! "Takım cuma günü toplanacak"
- Yusuf Günay test yaptırmak için hastaneye geldi! İşte o görüntüler...
- Jose Mourinho'dan anlamlı hareket! Corona virüsü...
- Galatasaraylı futbolculardan Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak'a geçmiş olsun mesajları
- Avrupa basını Fatih Terim'i böyle duyurdu! Corona virüsü...
- Süper Lig kulüplerinden Fatih Terim'e geçmiş olsun mesajı
- Ozan Kabak en değerliler listesinde! 1 Türk daha var...
- Galatasaray'ın genç yıldızı Emin Bayram'a Borussia Dortmund kancası
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Portsmouth'ta corona virüsü kabusu! Vaka sayısı 5'e yükseldi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.