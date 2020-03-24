Portsmouth'ta corona virüsü kabusu! Vaka sayısı 5'e yükseldi - Son dakika Futbol haberleri - Fotomaç
24 Mart 2020, Salı
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Haberler Futbol İngiliz ekibinde corona virüsü kabusu! Vaka sayısı 5'e yükseldi

'ta kabusu! Vaka sayısı 5'e yükseldi

Portsmouth'ta corona virüsü kabusu! Vaka sayısı 5'e yükseldi

3. ekiplerinden Porstmouth'ta 22 yaşındaki genç futbolcu 'nin corona virüs testi pozitif çıktı. Böylelikle ebinde vaka sayısı 5'e yükseldi.

3. ekiplerinden 'ta bir futbolcunun daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 22 yaşındaki genç oyuncu 'de koronavirüs tespit edildi.

İskoç futbolcunun hükümetin açıkladığı öneriler doğrultusunda kendisini toplumdan izole ettiği belirtildi.

ekibinde daha önce de James Bolton, Andy Cannon, Sean Raggett ve Haji Mnoga'nın testlerinin pozitif çıktığı açıklanmıştı.

  1. 24.03.2020
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