Sınırlama kararına kimler takıldı? İşte o isimler...
Çin'de başlayan ve daha sonra Avrupa'ya yayılan koronavirüs, şu günlerde ülkemizi de hızla etkisi altına alıyor.. İçişleri Bakanlığı ise koronavirüs tedbirleri kapsamında flaş bir karara imza atarak 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın evlerinden çıkmalarına sınırlandırma getirdi. Peki spor camiasında bu sınırlandırmadan etkilenecek isimler kimler? İşte detaylar...
İçişleri Bakanlığı koronavirüs tedbirleri kapsamında ülkemizde 65 yaş ve üzeri vatandaşların evlerinden çıkmalarına sınır getirirken, bu karar spor camiasının ünlü isimlerini de etkileyecek.
65 yaşını aşan ünlü başkan ve teknik adamların da bu karar sonrası evlerinden çıkmaları sınırlandırıldı. İşte o isimler:
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz (70)
A Milli Takım eski teknik direktörü Mustafa Denizli (70)
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir (69)
Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım (67)
A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş (67)
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim (66)
- 21.03.2020
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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