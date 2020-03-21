Sınırlama kararına kimler takıldı? İşte o isimler...

İçişleri Bakanlığı koronavirüs tedbirleri kapsamında ülkemizde 65 yaş ve üzeri vatandaşların evlerinden çıkmalarına sınır getirirken, bu karar spor camiasının ünlü isimlerini de etkileyecek.

65 yaşını aşan ünlü başkan ve teknik adamların da bu karar sonrası evlerinden çıkmaları sınırlandırıldı. İşte o isimler:

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz (70)

A Milli Takım eski teknik direktörü Mustafa Denizli (70)

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir (69)

Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım (67)

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş (67)

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim (66)