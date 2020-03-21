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21 Mart 2020, Cumartesi
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Sınırlama kararına kimler takıldı? İşte o isimler...

Sınırlama kararına kimler takıldı? İşte o isimler...

'de başlayan ve daha sonra Avrupa'ya yayılan koronavirüs, şu günlerde ülkemizi de hızla etkisi altına alıyor.. ise koronavirüs tedbirleri kapsamında flaş bir karara imza atarak 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın evlerinden çıkmalarına sınırlandırma getirdi. Peki spor camiasında bu sınırlandırmadan etkilenecek isimler kimler? İşte detaylar...

koronavirüs tedbirleri kapsamında ülkemizde 65 yaş ve üzeri vatandaşların evlerinden çıkmalarına sınır getirirken, bu karar spor camiasının ünlü isimlerini de etkileyecek.

65 yaşını aşan ünlü başkan ve teknik adamların da bu karar sonrası evlerinden çıkmaları sınırlandırıldı. İşte o isimler:

Başkanı Mustafa Cengiz (70)
A eski Mustafa Denizli (70)
Başkanı Nihat Özdemir (69)
eski başkanı Aziz Yıldırım (67)
A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş (67)
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim (66)

  1. 21.03.2020
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