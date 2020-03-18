Dünyadan haber turu...

* Almanya'nın Hertha Berlin kulübü, bir futbolcunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Futbolcunun ismi açıklanmazken; tüm takımın 14 gün boyunca karantinada kalacağı ifade edildi.

* Japonya Futbol Federasyonu Başkanı Kozo Tashima, koronavirüse yakalandı. Tashima aynı zamanda Japonya Olimpiyat Komitesi Başkan Yardımcısı ve FIFA Yönetim Kurulu üyesi görevini yürütüyor.

* Flamengo teknik direktörü Jorge Jesus, koronavirüse yakalandı. 65 yaşındaki hoca, "Kendimi normal bir insan gibi hissediyorum ve karantinaya giriyorum. Herkese teşekkür ederim" dedi.

* Rusya Futbol Federasyonu, ligin 10 Nisan tarihine kadar ertelendiği bildirildi. Dün itibariyle 93 koronavirüs vakasının bulunduğu Rusya'daki lig maçları geçtiğimiz hafta seyircili olarak oynatılmıştı.

* Macaristan Futbol Federasyonu (MLSZ), yeni tip koronavirüs nedeniyle ligleri askıya aldı. Ülkede şu ana kadar 50 kişiye koronavirüs tanısı konurken, bir kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

* Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nın basketbol kura çekimi, ileriki bir tarihe ertelendi. Tarihin, FIBA tarafından tekrar duyurulacağı ifade edildi. Olimpiyatların ise belirlenen tarihte oynanması bekleniyor.

* 12 Haziran-12 Temmuz 2020 tarihleri arasında Kolombiya ve Arjantin'de yapılması planlanan bir diğer dev turnuva olan Copa America da ertelendi. Organizasyon gelecek yıl yapılacak.

* Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV), koronavirüs salgını nedeniyle tüm organizasyonları ertelediğini açıkladı. Elmas Lig'in (Diamond League) ilk üç yarışı da koronavirüs nedeniyle askıya alındı.