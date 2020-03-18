Dünyadan haber turu...
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını spor dünyasını da olumsuz etkilemeye devam ediyor. İşte koronavirüse yakalanan ünlü isimler ve federasyonların aldığı tedbirler...
* Almanya'nın Hertha Berlin kulübü, bir futbolcunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Futbolcunun ismi açıklanmazken; tüm takımın 14 gün boyunca karantinada kalacağı ifade edildi.
* Japonya Futbol Federasyonu Başkanı Kozo Tashima, koronavirüse yakalandı. Tashima aynı zamanda Japonya Olimpiyat Komitesi Başkan Yardımcısı ve FIFA Yönetim Kurulu üyesi görevini yürütüyor.
* Flamengo teknik direktörü Jorge Jesus, koronavirüse yakalandı. 65 yaşındaki hoca, "Kendimi normal bir insan gibi hissediyorum ve karantinaya giriyorum. Herkese teşekkür ederim" dedi.
* Rusya Futbol Federasyonu, ligin 10 Nisan tarihine kadar ertelendiği bildirildi. Dün itibariyle 93 koronavirüs vakasının bulunduğu Rusya'daki lig maçları geçtiğimiz hafta seyircili olarak oynatılmıştı.
* Macaristan Futbol Federasyonu (MLSZ), yeni tip koronavirüs nedeniyle ligleri askıya aldı. Ülkede şu ana kadar 50 kişiye koronavirüs tanısı konurken, bir kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.
* Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nın basketbol kura çekimi, ileriki bir tarihe ertelendi. Tarihin, FIBA tarafından tekrar duyurulacağı ifade edildi. Olimpiyatların ise belirlenen tarihte oynanması bekleniyor.
* 12 Haziran-12 Temmuz 2020 tarihleri arasında Kolombiya ve Arjantin'de yapılması planlanan bir diğer dev turnuva olan Copa America da ertelendi. Organizasyon gelecek yıl yapılacak.
* Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV), koronavirüs salgını nedeniyle tüm organizasyonları ertelediğini açıkladı. Elmas Lig'in (Diamond League) ilk üç yarışı da koronavirüs nedeniyle askıya alındı.
- 18.3.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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