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18 Mart 2020, Çarşamba
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Dünyadan haber turu...

Dünyadan haber turu...

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını spor dünyasını da olumsuz etkilemeye devam ediyor. İşte koronavirüse yakalanan ünlü isimler ve federasyonların aldığı tedbirler...

* 'nın kulübü, bir futbolcunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Futbolcunun ismi açıklanmazken; tüm takımın 14 gün boyunca karantinada kalacağı ifade edildi.

* Başkanı Kozo Tashima, koronavirüse yakalandı. Tashima aynı zamanda Japonya Olimpiyat Komitesi Başkan Yardımcısı ve Yönetim Kurulu üyesi görevini yürütüyor.

* Flamengo teknik direktörü , koronavirüse yakalandı. 65 yaşındaki hoca, "Kendimi normal bir insan gibi hissediyorum ve karantinaya giriyorum. Herkese teşekkür ederim" dedi.

* Futbol Federasyonu, ligin 10 Nisan tarihine kadar ertelendiği bildirildi. Dün itibariyle 93 koronavirüs vakasının bulunduğu Rusya'daki lig maçları geçtiğimiz hafta seyircili olarak oynatılmıştı.

* Macaristan Futbol Federasyonu (MLSZ), yeni tip koronavirüs nedeniyle ligleri askıya aldı. Ülkede şu ana kadar 50 kişiye koronavirüs tanısı konurken, bir kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

* Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nın basketbol kura çekimi, ileriki bir tarihe ertelendi. Tarihin, FIBA tarafından tekrar duyurulacağı ifade edildi. Olimpiyatların ise belirlenen tarihte oynanması bekleniyor.

* 12 Haziran-12 Temmuz 2020 tarihleri arasında ve Arjantin'de yapılması planlanan bir diğer dev turnuva olan Copa America da ertelendi. Organizasyon gelecek yıl yapılacak.

* Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV), koronavirüs salgını nedeniyle tüm organizasyonları ertelediğini açıkladı. 'in () ilk üç yarışı da koronavirüs nedeniyle askıya alındı.

  1. 18.3.2020
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