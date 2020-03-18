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18 Mart 2020, Çarşamba
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Artık EURO 2021

Artık EURO 2021

Koronavirüs gündemiyle toplanan , ’nin ertelendiğini duyurdu. ve kulüp düzeyindeki tüm maçlar da askıya alındı.

Koronavirüs nedeniyle acil olarak toplanan , çarpıcı kararlara imza attı. 55 katılımcı ülkenin telekonferans yoluyla katıldığı toplantının sonucunda ertelendi. 12 Haziran-12 Temmuz tarihleri arasında yapılması planlanan dev organizasyonun 1 yıl ertelemeli olarak 11 Haziran-11 Temmuz tarihlerinde oynanacağı belirtildi. Kritik toplantıda futbolun paydaşları, 2020 takvimi içinde düzenlenecek diğer organizasyonların geleceğini de masaya yatırdı.

GRUP KURULDU
Hazırlık maçları da dahil gerek gerek kulüp düzeyindeki tüm UEFA organizasyonları ve karşılaşmaları, ikinci bir açıklama yapılıncaya kadar durduruldu. Mart ayının sonunda oynanması gereken EURO 2020 playoff mücadeleleri ve uluslararası hazırlık maçları da durumun incelenmesi kaydıyla haziran ayının başına alındı. Bu sezonun fikstürünün nasıl yapılacağı konusunda çözüm aramak için ise Avrupa'daki lig ve kulüplerin temsilcilerinden bir çalışma grubu oluşturuldu.

SEYİRCİSİZ MAÇA DEVAM
TFF Başkanı , lig maçlarının oynanıp oynanmayacağı hakkında, "Şu anda alınmış karar neyse o karar aynen devam etmektedir. Şu anda alınan karar gereğince maçlar seyircisiz olarak devam edecek" dedi. UEFA toplantısını da değerlendiren Özdemir, "Destek verdiğimizi onlara bildirdik. Mart ayının sonuna doğru 2 hazırlık maçımız vardı. Bunlar haziran ayında oynanacak. Liglerin haziran sonuna kadar bitirilmesi için gayret gösterilmesi kararı alındı. Haziran sonunda da Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi finallerinin oynanması planlanıyor" ifadelerini kullandı.

SAKATLAR DÖNÜYOR!
Türkiye; Ozan Kabak, , , Dorukhan Toköz ve Yusuf Yazıcı gibi isimlerden sakatlık nedeniyle faydalanamayacaktı. Turnuvanın 1 yıl ertelenmesinin ardından Merih Demiral ve Cenk Tosun paylaşım yaptı.

'TEK ŞANSIMIZDI'
UEFA Başkanı Ceferin, ertelemenin tek seçenek olduğunu ifade etti. Ceferin, "EURO 2020'yi ertelemek, ulusal ligleri ve kulüp organizasyonlarını tamamlayabilmek için tek şansımızdı. Bu konuda tüm yerel federasyonların tam desteğini aldık. Boş statlarda maç oynanmaz, futbol festivali bu şekilde yaşanamaz" diye konuştu.

  1. 18.3.2020
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