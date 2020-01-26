MAÇ SONUCU Tranmere Rovers 0-6 Manchester United
İngiltere Federasyon Kupası 4. turunda Manchester United, Prenton Park'ta karşılaştığı Tranmere Rovers'ı 6-0 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı.
Federasyon Kupası 4. turunda Manchester United ile Tranmere Rovers karşı karşıya geldi.
Prenton Park'ta oynanan karşılaşmanın 10. dakikasında Manchester United'da Harry Maguire durumu 1-0'a getirdi.
13. dakikada sahneye çıkan Diogo Dalot durumu 2-0'a getirirken, 16'da Jese Lingard farkı 3'e çıkardı.
41. dakikada Phill Jones skoru 4-0 yaparken, 45'te Anthony Martial durumu 5-0'a getirdi ve ilk yarı bu skorla sona erdi.
İkinci yarının 56. dakikasında Kırmızı Şeytanlar'da Mason Greenword maçın skorunu belirleyen golü kaydetti ve 6-0'lık skorla turu atlayan ekip Manchester United oldu.
- 26.01.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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