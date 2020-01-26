MAÇ SONUCU Tranmere Rovers 0-6 Manchester United - Son dakika Futbol haberleri - Fotomaç
26 Ocak 2020, Pazar
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MAÇ SONUCU 0-6

MAÇ SONUCU Tranmere Rovers 0-6 Manchester United

İngiltere 4. turunda , 'ta karşılaştığı 'ı 6-0 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı.

4. turunda ile karşı karşıya geldi.

'ta oynanan karşılaşmanın 10. dakikasında Manchester United'da Harry Maguire durumu 1-0'a getirdi.

13. dakikada sahneye çıkan Diogo Dalot durumu 2-0'a getirirken, 16'da Jese Lingard farkı 3'e çıkardı.

41. dakikada Phill Jones skoru 4-0 yaparken, 45'te Anthony Martial durumu 5-0'a getirdi ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci yarının 56. dakikasında Kırmızı Şeytanlar'da Mason Greenword maçın skorunu belirleyen golü kaydetti ve 6-0'lık skorla turu atlayan ekip Manchester United oldu.

  1. 26.01.2020
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