MAÇ SONUCU Cultural Leonesa 2-1 Atletico Madrid
İspanya Kral Kupası son 16 turunda 2. Lig ekibi Cultural Leonesa'ya konuk olan Atletico Madrid, normal süresi 1-1 biten maçta rakibine 2-1 mağlup olarak kupaya veda etti.
İspanya Kral Kupası son 16 turunda Atletico Madrid ile Cultural Leonesa karşı karşıya geldi.
Reino de Leon Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 golsüz eşitlikle sona erdi.
60. dakikada Atletico Madrid, Correa'nın golüyle 1-0 öne geçti.
Dakikalar 83'ü gösterirken Cultural Leonesa'da Julen Castaneda durumu 1-1'e getirdi ve maçın normal süresi bu skorla bitti.
Uzatmalarda 108. dakikada ev sahibi ekip, Sergio Benito'nun golüyle 2-1 öne geçti ve maçta başka gol sesi çıkmayınca tur atlayan ekip Leonesa oldu.
- 24.01.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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