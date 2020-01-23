MAÇ SONUCU Cultural Leonesa 2-1 Atletico Madrid - Son dakika Futbol haberleri - Fotomaç
23 Ocak 2020, Perşembe
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MAÇ SONUCU 2-1

MAÇ SONUCU Cultural Leonesa 2-1 Atletico Madrid

son 16 turunda 2. Lig ekibi 'ya konuk olan , normal süresi 1-1 biten maçta rakibine 2-1 mağlup olarak kupaya veda etti.

son 16 turunda ile karşı karşıya geldi.

Reino de Leon Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 golsüz eşitlikle sona erdi.

60. dakikada Atletico Madrid, Correa'nın golüyle 1-0 öne geçti.

Dakikalar 83'ü gösterirken Cultural Leonesa'da Julen Castaneda durumu 1-1'e getirdi ve maçın normal süresi bu skorla bitti.

Uzatmalarda 108. dakikada ev sahibi ekip, Sergio Benito'nun golüyle 2-1 öne geçti ve maçta başka gol sesi çıkmayınca tur atlayan ekip Leonesa oldu.

  1. 24.01.2020
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