Görülmemiş olay! Mısır'da 74 yaşında profesyonel oldu - Son dakika Futbol haberleri - Fotomaç
23 Ocak 2020, Perşembe
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Görülmemiş olay! Mısır'da 74 yaşındaki futbolcu profesyonel oldu

Görülmemiş olay! Mısır'da 74 yaşındaki futbolcu profesyonel oldu

Futbol sahalarında belki de hiç görülmemiş bir olay yaşandı. , 74 yaşındaki Eez Eldin Bahder'in profesyonel futbolcu kaydının yapıldığını açıkladı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

, tüm dünyanın şaşkınlıkla karşıladığı bir anons yaptı. 74 yaşındaki Eez Eldin Bahder profesyonel futbolcu olarak kayıt oldu.

3. lig ekibi October City Club'la sözleşme imzalayan 74'lük futbolcunun lisansı ise federasyon tarafından yayınlandı. Bahder'in Guinness Rekorlar Kitabı'na 'dünyanın en yaşlı profesyonel futbolcusu' unvanı ile girmesi bekleniyor.

  1. 23.01.2020
  2. Güncelleme: 23.01.2020 13:29
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