Görülmemiş olay! Mısır'da 74 yaşındaki futbolcu profesyonel oldu
Futbol sahalarında belki de hiç görülmemiş bir olay yaşandı. Mısır Futbol Federasyonu, 74 yaşındaki Eez Eldin Bahder'in profesyonel futbolcu kaydının yapıldığını açıkladı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
Mısır Futbol Federasyonu, tüm dünyanın şaşkınlıkla karşıladığı bir anons yaptı. 74 yaşındaki Eez Eldin Bahder profesyonel futbolcu olarak kayıt oldu.
3. lig ekibi October City Club'la sözleşme imzalayan 74'lük futbolcunun lisansı ise federasyon tarafından yayınlandı. Bahder'in Guinness Rekorlar Kitabı'na 'dünyanın en yaşlı profesyonel futbolcusu' unvanı ile girmesi bekleniyor.
- 23.01.2020
- Güncelleme: 23.01.2020 13:29
- Görülmemiş olay! Mısır'da 74 yaşındaki futbolcu profesyonel oldu
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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