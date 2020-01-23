Görülmemiş olay! Mısır'da 74 yaşındaki futbolcu profesyonel oldu

Mısır Futbol Federasyonu, tüm dünyanın şaşkınlıkla karşıladığı bir anons yaptı. 74 yaşındaki Eez Eldin Bahder profesyonel futbolcu olarak kayıt oldu.

3. lig ekibi October City Club'la sözleşme imzalayan 74'lük futbolcunun lisansı ise federasyon tarafından yayınlandı. Bahder'in Guinness Rekorlar Kitabı'na 'dünyanın en yaşlı profesyonel futbolcusu' unvanı ile girmesi bekleniyor.