MAÇ SONUCU Unionistas 1-3 Real Madrid

İspanya Kral Kupası son 32 turu maçında Real Madrid, İspanya 3. Lig ekiplerinden Unionistas ile deplasmanda karşı karşıya geldi.

Rakibini 18. dakikada Gareth Bale, 62. dakikada Juan Gongora (k.k.) ve 90. dakikada Brahim Diaz'ın golleriyle 3-1 mağlup eden İspanyol devi, son 16'ya kaldı. Unionistas'ın tek golünü ise 57. dakikada Alvaro Romero Morillo'dan kaydetti.

İspanya Kral Kupası'nda gecenin diğer sonuçları şu şekilde:

Ibıza 1-2 Barcelona

Elche 1-1 Athletic Bilbao (Penaltılar sonucu tur atlayan takım Athletic Bilbao oldu.)

Girona 0-3 Villareal

Real Sociedad 2-0 Espanyol

Tenerife 2-1 Valladolid

UD Logrones 0-1 Valencia