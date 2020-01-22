MAÇ SONUCU Unionistas 1-3 Real Madrid
İspanya Kral Kupası son 32 turunda Real Madrid, Unionistas'ı Gongora (k.k), Gareth Bale ve Brahim Diaz'ın golleriyle 3-1 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.
İspanya Kral Kupası son 32 turu maçında Real Madrid, İspanya 3. Lig ekiplerinden Unionistas ile deplasmanda karşı karşıya geldi.
Rakibini 18. dakikada Gareth Bale, 62. dakikada Juan Gongora (k.k.) ve 90. dakikada Brahim Diaz'ın golleriyle 3-1 mağlup eden İspanyol devi, son 16'ya kaldı. Unionistas'ın tek golünü ise 57. dakikada Alvaro Romero Morillo'dan kaydetti.
İspanya Kral Kupası'nda gecenin diğer sonuçları şu şekilde:
Ibıza 1-2 Barcelona
Elche 1-1 Athletic Bilbao (Penaltılar sonucu tur atlayan takım Athletic Bilbao oldu.)
Girona 0-3 Villareal
Real Sociedad 2-0 Espanyol
Tenerife 2-1 Valladolid
UD Logrones 0-1 Valencia
- 23.01.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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