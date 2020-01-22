MAÇ SONUCU Unionistas 1-3 Real Madrid - Son dakika Futbol haberleri - Fotomaç
22 Ocak 2020, Çarşamba
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MAÇ SONUCU Unionistas 1-3 Real Madrid

MAÇ SONUCU Unionistas 1-3 Real Madrid

İspanya Kral Kupası son 32 turunda Real Madrid, Unionistas'ı Gongora (k.k), Gareth Bale ve Brahim Diaz'ın golleriyle 3-1 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.

İspanya Kral Kupası son 32 turu maçında Real Madrid, İspanya 3. Lig ekiplerinden Unionistas ile deplasmanda karşı karşıya geldi.

Rakibini 18. dakikada Gareth Bale, 62. dakikada Juan Gongora (k.k.) ve 90. dakikada Brahim Diaz'ın golleriyle 3-1 mağlup eden İspanyol devi, son 16'ya kaldı. Unionistas'ın tek golünü ise 57. dakikada Alvaro Romero Morillo'dan kaydetti.

İspanya Kral Kupası'nda gecenin diğer sonuçları şu şekilde:

Ibıza 1-2 Barcelona

Elche 1-1 Athletic Bilbao (Penaltılar sonucu tur atlayan takım Athletic Bilbao oldu.)

Girona 0-3 Villareal

Real Sociedad 2-0 Espanyol

Tenerife 2-1 Valladolid

UD Logrones 0-1

  1. 23.01.2020
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