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16 Ocak 2020, Perşembe
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'dan 'e destek

Demba Ba'dan Mesut Özil'e destek

'in Senegalli yıldızı , İngiliz Independent gazetesine verdiği özel röportajda çok konuşulacak ifadeler kullandı. Ba'nın ve Uygur müslümanları hakkındaki açıklamaları ise dikkat çekecek türden...

34 yaşındaki golcü oyuncu, Independent'a verdiği özel röportajda eski takım arkadaşı 'ın teknik direktör olmasından Mane'nin Ballon d'Or'u kaybetmesine, futbolda yaşanan ırkçılık olaylarından 'de yaşayan Uygur Müslümanlarına yapılan zulme kadar pek çok konuda samimi açıklamalarda bulundu.

'nın açıklamalarında en çok dikkat çeken bölüm ise 'in Uygur Müslümanları hakkında yaptığı açıklamaların haklılığı ve ile 'nin bu konudaki iki yüzlülüğü üzerine.

Mesut Özil'in açıklamaları hakkında şunları söylüyor Demba Ba:
"Hepimiz farklı konularda hassasızdır ve herkesin inandıkları dava için mücadele edebilmele hakkı olduğuna inanıyorum. Ben bir Müslümanım. Afrikalıyım ve bazı yaşananlar beni diğer insanlardan daha fazla etkiliyor. Eğer bu (Uygur Müslümanlarının durumu) Mesut Özil'i etkileyen bir durumsa, bence konuşma hakkı var."

Mesut Özil'in açıklamalarıyla ve sonrasında Yaya Toure'nin yorumuyla ilgili benzetmesi yapan Ba sözlerine şöyle devam ediyor:
"Didier Drogba soyunma odasında diz çökerek Fildişi Sahili'ndeki savaşların durması için dua etmesi de aynı durum. Sonra savaş durmuştu... Drogba sayesinde mi durdu? Bilmiyorum ama büyük ihtimalle, onun yaydığı mesajların etkisi oldu. O zaman Yaya Toure'nin 'Drogba bu tür politik olaylara karışmamalı' dediğini duymadık. Belki de Çin'le olan çıkarları onu bu konuşmaya itmiştir."

Tecrübeli oyuncunun Yaya Toure'ye bu göndermesi sonrası Arsenal de Demba Ba'nın dobra yorumlarından nasibini alıyor.

Arsenal'in konuyla ilgili tavrı hakkında da eleştiri yapan Ba, bu kez Hector Bellerin örneği veriyor:
"Bellerin'in ile ilgili bir tweet attığını hatırlıyorum. Bu politikadır değil mi? Peki, Arsenal bu konuda neden birşey söylemedi? Çünkü Çin'le olan para ilişkileri sergiledikleri imajdan daha önemli. Bu çok üzücü çünkü günün sonunda, kaybeden yine onlar oluyor. Böyle davrandığınızda öyle ya da böyle bedelini ödersiniz. Çin'le olan anlaşmalarını kaybetmekten korkuyorlar. Bu anlaşmaları sürdürebilirler ama gelecekte taraftarlarının saygısını kaybedebilirler ki bu her şeyden daha önemlidir."

Independent'ın Demba Ba'nın dinini samimi bir şekilde yaşadığını da hatırlattığı bu özel röportajda yıldız ismin kullandığı samimi ancak sert eleştiriler uzun süre konuşulacağa benziyor.


  1. 16.01.2020
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