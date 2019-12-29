Aktüel haberler (29.12.19)
Dünya sporundaki önemli gelişmeleri ve detayları fotomac.com.tr olarak siz değerli okuyucularımız için derledik. İşte dünya sporunda öne çıkan detaylar...
Milli basketbolcu Ersan İlyasova, takımı Bucks'un, Atlanta'yı 112-86 yendiği maçta coştu. 24 dakika sahada kalarak; 18 sayı, 17 ribauntla double-doube yaptı.
Leicester City'de harikalar yaratan Çağlar Söyüncü, Daily Mail'in hazırladığı 23 yaş altı en iyi 50 oyuncu listesinde 18. sırada yer aldı. İlk sırada Mbappe yer alırken; Jadon Sancho ve Haaland takip etti
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde dünün sonuçları: Canik Bld.-Elazığ Öİ: 56-96, Çukurova-Beşiktaş: 72-104, Botaş- Adana: 80-83, İzmit Bld.-Çankaya Üni.: 81-69, Kayseri-Galatasaray: 61-82.
Mesut Özil, Doğu Türkistan'a desteği nedeniyle PES'in Çin versiyonundan çıkarılmıştı. Çinliler bu kez maçta Mesut'un adını anmayarak yeni skandala imza attı.
- 29.12.2019
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Atalay ve Kapı tartışması
Toplam 1
Yorum
teo e ne olacaktı la ? atalay her maç gol atıyor u19'da. 1 kere kadroya girmiş mi ? her maç selçuk oynuyor ölü kadro ama gençler oynayamıyor!
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Beşiktaş'ta 4 oyuncu için bilet hazır! İşte o isimler...
Toplam 1
Yorum
savaş ABDULLAH HOCA GEÇMİŞTEKİ SİSTEMİ UNUTUP ŞU ANKİ FUTBOLCULARIN ÖZELLİĞİNE GÖRE BİR SİTEM YARATMALI.LENS SATILSIN..
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Oğulcan’ın içine doğdu
Toplam 1
Yorum
RİZ53 SENDEN NASIL TOPÇU OLMUŞ BİLMİYORUM AMA ÖNCE TOPA KOŞMAYI ÖĞREN YILLARDIR BU TAKIMDASIN NE KATKIN OLMUŞ RİZESPORA TARAFTARI ÇILDIRTIYORSUN.
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