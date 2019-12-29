Aktüel haberler (29.12.19)

Milli basketbolcu Ersan İlyasova, takımı Bucks'un, Atlanta'yı 112-86 yendiği maçta coştu. 24 dakika sahada kalarak; 18 sayı, 17 ribauntla double-doube yaptı.

Leicester City'de harikalar yaratan Çağlar Söyüncü, Daily Mail'in hazırladığı 23 yaş altı en iyi 50 oyuncu listesinde 18. sırada yer aldı. İlk sırada Mbappe yer alırken; Jadon Sancho ve Haaland takip etti

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde dünün sonuçları: Canik Bld.-Elazığ Öİ: 56-96, Çukurova-Beşiktaş: 72-104, Botaş- Adana: 80-83, İzmit Bld.-Çankaya Üni.: 81-69, Kayseri-Galatasaray: 61-82.

Mesut Özil, Doğu Türkistan'a desteği nedeniyle PES'in Çin versiyonundan çıkarılmıştı. Çinliler bu kez maçta Mesut'un adını anmayarak yeni skandala imza attı.