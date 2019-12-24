Yunanistan karıştı!

Yunanistan Ligi'nde Olympiakos ile Volo arasında oynanan ve 0-0 sona eren karşılaşmadan sonra flaş olaylar meydana geldi. Mücadelede Olympiakos'un attığı gol, VAR'dan gelen uyarı ile iptal edilmiş, hakemlerin verdiği bu karar eleştiri toplamıştı. Olympiakos kulübü, golsüz biten maçın ardından yaptığı açıklamada "24 saat içinde VAR kayıtları açıklanmazsa tüm yasal işlemleri başlatacağız. Hakemlerin konuşmaları yayınlanmak zorunda." ifadelerini kullandı.

Yunan ekibinin taraftarları ise gollerini iptal eden VAR hakeminin evine havai fişek attı.