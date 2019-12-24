Yunanistan karıştı!
Yunanistan'da Olympiakos yönetimi, 0-0 sona eren Volo karşılaşmasının ardından sert açıklamalarda bulundu. Kulübün taraftarları ise VAR hakemlerine saldırdı.
Yunanistan Ligi'nde Olympiakos ile Volo arasında oynanan ve 0-0 sona eren karşılaşmadan sonra flaş olaylar meydana geldi. Mücadelede Olympiakos'un attığı gol, VAR'dan gelen uyarı ile iptal edilmiş, hakemlerin verdiği bu karar eleştiri toplamıştı. Olympiakos kulübü, golsüz biten maçın ardından yaptığı açıklamada "24 saat içinde VAR kayıtları açıklanmazsa tüm yasal işlemleri başlatacağız. Hakemlerin konuşmaları yayınlanmak zorunda." ifadelerini kullandı.
Yunan ekibinin taraftarları ise gollerini iptal eden VAR hakeminin evine havai fişek attı.
- 24.12.2019
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Zirve koşusu
Toplam 1
Yorum
T S Zirveye bence böyle koşulmaz.. çok kötü futbol psikolojimiz var..Hemen panik yapıyoruz, hem de çok gereksiz panik..Bunun bir çaresi olmalı..
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Bu sezon 3. kez kalesini kapattı
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Yorum
baksoy İyi ki kalede UĞURCAN var yoksa HÜSEYİN ' in rakibe verdiği gol paslarını kim kurtaracak ?
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Ahmet Ağaoğlu: Bu futbol yakışmıyor
Toplam 1
Yorum
KAĞAN KUZEYKAN İZMİR SAYIN BAŞKAN İLK YARIDA İYİ DEĞİLDİK.TAKIM YÜRÜYEREK TOP OYNUYOR.HELE İKİNCİ YARI TAKIM YERLERDE SÜRÜNÜYOR.LÜTFEN GEREĞİNİ YAPIN.
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