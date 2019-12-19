Hedefimiz yine Avrupa

Beşiktaş'ı deplasmanda yenerek flaş bir skorun altına imza atan Yeni Malatyaspor, Avrupa hedefini gerçekleştirmek istiyor. İlk yarda kalan son 2 maç olan Rizespor ve Gaziantep maçlarını kazanmak istediklerini belirten Asbaşkan Aziz Yalçınkaya, "İstikrarlı bir gidişatımız var. Hedefimiz geçen sezon elde ettiğimiz başarıyı tekrarlayarak Avrupa Ligi'ne katılmak" dedi.

"TÜRKİYE KUPASI'NA ÖNEM VERİYORUZ"

Kupada Keçiörengücü'nü eleyerek son 16'ya kalan, geçen sezonun yarı finalisti Y.Malatya'da Teknik Direktör Sergen Yalçın, kupaya değer verdiklerini söyledi. Yalçın, "Bizim için kupaya devam etmek çok önemli. Tur atladığımız için mutluyuz" diye konuştu.