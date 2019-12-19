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19 Aralık 2019, Perşembe
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Hedefimiz yine Avrupa

Hedefimiz yine Avrupa

'ı deplasmanda yenerek flaş bir skorun altına imza atan , Avrupa hedefini gerçekleştirmek istiyor. İlk yarda kalan son 2 maç olan Rizespor ve maçlarını kazanmak istediklerini belirten , "İstikrarlı bir gidişatımız var. Hedefimiz geçen sezon elde ettiğimiz başarıyı tekrarlayarak 'ne katılmak" dedi.

'ı deplasmanda yenerek flaş bir skorun altına imza atan , Avrupa hedefini gerçekleştirmek istiyor. İlk yarda kalan son 2 maç olan Rizespor ve maçlarını kazanmak istediklerini belirten , "İstikrarlı bir gidişatımız var. Hedefimiz geçen sezon elde ettiğimiz başarıyı tekrarlayarak 'ne katılmak" dedi.

"TÜRKİYE KUPASI'NA ÖNEM VERİYORUZ"

Kupada Keçiörengücü'nü eleyerek son 16'ya kalan, geçen sezonun yarı finalisti Y.Malatya'da Teknik Direktör Sergen Yalçın, kupaya değer verdiklerini söyledi. Yalçın, "Bizim için kupaya devam etmek çok önemli. Tur atladığımız için mutluyuz" diye konuştu.

  1. 19.12.2019
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