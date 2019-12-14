Ricardo Kaka İstanbul'da!
Brezilya Milli Takımı, Milan ve Real Madrid'in efsane isimlerinden Ricardo Kaka, İstanbul'a geldi. Bir otelin spor salonunda egzersiz yapan Kaka, antrenman sonrası hamama gitti.
Brezilya Milli Takımı'nın efsane isimlerinden Ricardo Kaka İstanbul'a geldi.
Avrupa Yakası'nda bir otele yerleşen Kaka, otelin spor salonunda egzersizler yaptı. Antrenman sonrası ise efsane futbolcu, soluğu Türk Hamamı'nda aldı.
Antrenman yaparken otelin camından İstanbul manzarasının fotoğrafı çekerek Instagram üzerinden paylaşan efsane isim, "Bugün inanılmaz bir antrenman gerçekleştirdim! Avrupa Yakası'ndan Asya'yı seyrettim. Farklı bir egzersiz sonrası deneyimi" ifadelerini kullandı.
Emektar futbolcu, antrenman esnasında ve hamamda çektiği fotoğrafları paylaşmayı da unutmadı.
2017 YILINDA FUTBOLU BIRAKTI
2007 yılında Milan'da gösterdiği performans sonrası Ballon d'Or kazanan Ricardo Kaka, Real Madrid'e transfer olmuştu. Madrid'de 4 yıl geçirdikten sonra eski takımına geri dönmüştü. Hemen ardından Brezilya ve Amerika deneyimi yaşayan efsane futbolcu, 2017 yılında futbolu bırakmıştı.
- 14.12.2019
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G.Saray'da yıldız ismin menajeri İstanbul'a çağrıldı!
Toplam 2
Yorum
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Toplam 1
Yorum
HCK/BJK GAZETE BAŞLIKLARIMIZ "BAŞARISIZLARA" AYRILMIŞ, YÜZÜMÜZÜ AĞIRTAN (BAŞAKŞEHİR) İN ESAMESİ BİLE YOK ÇOOOK YAZIK ÇOOOK.. HELAL OLSUN BAŞAKŞEHİR.
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Avrupa'daki 4 galibiyetin 3'ü Başakşehir'den
Toplam 1
Yorum
austin trabzon yapılanıyormuşta iyi yoldaymışta önüne gelene yeniliyor hem de vasat tkmlara neymiş genç oynatıyo iyide avrupaya rezil olmak nolacak
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