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14 Aralık 2019, Cumartesi
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'da!

Ricardo Kaka İstanbul'da!

, Milan ve 'in efsane isimlerinden , 'a geldi. Bir otelin spor salonunda egzersiz yapan Kaka, antrenman sonrası hamama gitti.

'nın efsane isimlerinden 'a geldi.

'nda bir otele yerleşen Kaka, otelin spor salonunda egzersizler yaptı. Antrenman sonrası ise efsane futbolcu, soluğu Türk Hamamı'nda aldı.

Antrenman yaparken otelin camından İstanbul manzarasının fotoğrafı çekerek üzerinden paylaşan efsane isim, "Bugün inanılmaz bir antrenman gerçekleştirdim! Avrupa Yakası'ndan Asya'yı seyrettim. Farklı bir egzersiz sonrası deneyimi" ifadelerini kullandı.

Emektar futbolcu, antrenman esnasında ve hamamda çektiği fotoğrafları paylaşmayı da unutmadı.

2017 YILINDA FUTBOLU BIRAKTI

2007 yılında Milan'da gösterdiği performans sonrası Ballon d'Or kazanan Ricardo Kaka, 'e transfer olmuştu. Madrid'de 4 yıl geçirdikten sonra eski takımına geri dönmüştü. Hemen ardından Brezilya ve Amerika deneyimi yaşayan efsane futbolcu, 2017 yılında futbolu bırakmıştı.

  1. 14.12.2019
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