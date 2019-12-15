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15 Aralık 2019, Pazar
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Kasapoğlu’ndan ’ya tepki

Kasapoğlu’ndan UEFA’ya tepki

, 'nın asker selamı için 'ye kınamasıyla ilgili konuştu. "UEFA'nın soruşturma kararının bir hükmünün olmadığını düşünüyorum" diyen Kasapoğlu, "Asker selamı, bizim birliğimizin göstergesidir. Bu karar, spordaki başarımızın önüne geçebilecek bir karar değildir. Ülkemize karşı çifte standart uygulanıyor. Merak ediyorum, gibi diğer ülkelerin sporcularına nasıl yaptırımlar uygulanacak" diye konuştu.

Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu, 'nın asker selamı için 'ye kınamasıyla ilgili konuştu. "UEFA'nın soruşturma kararının bir hükmünün olmadığını düşünüyorum" diyen Kasapoğlu, "Asker selamı, bizim birliğimizin göstergesidir. Bu karar, spordaki başarımızın önüne geçebilecek bir karar değildir. Ülkemize karşı çifte standart uygulanıyor. Merak ediyorum, gibi diğer ülkelerin sporcularına nasıl yaptırımlar uygulanacak" diye konuştu.
  1. 15.12.2019
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