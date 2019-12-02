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02 Aralık 2019, Pazartesi
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Ballon d'Or listesi sızdı! Sonuçlar sosyal medyayı salladı

Ballon d'Or listesi sızdı! Sonuçlar sosyal medyayı salladı

Futbolseverlerin merakla beklediği Ballon d'Or ödülü sahibini bu akşam bulacak. Ödül töreni öncesi basına sızan ve kazananın belli olduğu liste kafaları karıştırdı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Yılın en iyi futbolcusuna verilen Ballon d'Or (Altın Top) ödülü bu akşam 'nın başkenti 'te düzenlenecek organizasyonla sahibini bulacak. Bu yılki törende sunuculardan biri 'ın eski yıldızı olacak.

Merakla beklenen seremoni öncesi, Avrupa basınına sızan bir liste ise sosyal medyayı salladı. Gerçekliği teyit edilemeyen o listeye göre bu yıl ödülü 'nin kazandığı görülüyor. Arjantinli yıldızı, 'un Hollandalı defans oyuncusu Virgil van Dijk ile Mısırlı futbolcu Mohamed Salah izliyor.

Ödülün favorilerinden gösterilen Portekizli futbolcu ise sızan listede 4. sırada yer alıyor.


BU YIL YENİ BİR KATEGORİ EKLENDİ

Öte yandan ilk kez geçtiğimiz yıl ortaya konan ve 'Yılın kadın futbolcusu' ile 'Yılın 21 yaş altı en iyi futbolcusu' kategorilerinde de verilmeye başlanan ödül, bu yıl ilk kez kaleci kategorisinde de sahibini bulacak. Bu ödülün adı ise eski Rus kaleci Lev Yaşin'in anısında bu isimle anılacak.

Ballon d'Or'u en çok kazanan Ronaldo ile Messi'nin tören öncesi 5'er ödülü bulunuyor.

  1. 02.12.2019
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