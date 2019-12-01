Çağlar Söyüncü için dudak uçuklatan rakam! İşte bonservis bedeli

Bu sezon hem Leicester City hem de milli takım formasıyla gösterdiği etkili performansla Avrupa devlerinin dikkatini çeken Çağlar Söyüncü, Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola'nın listesinde yer alıyor. Laporte'un sakatlığının ardından savunma hattında sıkıntı yaşayan ve Stones ile Otamendi'nin performansından memnun olmayan İspanyol teknik adamın Çağlar'ı takımda görmek istediği öğrenildi.

The Sunday Times'ta yer alan habere göre; şampiyonluk yarışında Liverpool'un gerisinde kalan City, 23 yaşındaki futbolcunun transferi için planlarını yapmaya başladı. Haberin detayında Leicester City'nin sezon başında Manchester United'a sattığı Harry Maguire gibi 80 milyon Sterlin civarı bir teklif gelmesi durumunda transfere onay verileceği belirtildi.

GUARDIAN'IN EN İYİ 11'İNE GİRDİ

Harry Maguire'ın Manchester United'a satılmasıyla birlikte kendine ilk 11'de yer bulmaya başlayan Çağlar, İngiliz basını tarafından geride kalan haftalarda Liverpool'dan Virgin van Dijk ile birlikte en iyi iki stoper olarak gösteriliyor. Milli yıldız, geçtiğimiz günlerde Guardian gazetesinin bu sezon için oluşturduğu en iyi 11'de van Dijk ile birlikte stoper bölgesinde kendisine yer bulmuştu.

Çağlar Söyüncü'nün menajeri Mustafa Doğru, geçtiğimiz günlerde Radyospor'a yaptığı açıklamada adı Avrupa devleriyle oyuncusuyla ilgili "Premier Lig'de böyle bir performans sergileyince transfer haberlerinin çıkması son derece doğal. Çağlar çok başka bir seviyeye gelmesine rağmen konuşuluyor. Çağlar şu anda takımın başarısına odaklandı. Ne onun ne kulübünün gündeminde transfer yok. İleride ne olur bilemem ama şu anda Leicester City ve A Milli Takım'da yaşayacağı başarıları düşünüyor." ifadelerini kullanmıştı.