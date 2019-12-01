Yiğit Kerem’den Portekiz maçında 1 gol, 1 asist

U16 Milli Takımı, Antalya'da düzenlenen Uluslararası Hazırlık Turnuvası son maçında Portekiz'i 4-3 mağlup etti. Manisa Futbol Kulübünün genç futbolcusu Yiğit Kerem, 14. dakikada gol perdesini açarken, 1 golün de hazırlayıcısı olarak gelecek için umut verdi.

