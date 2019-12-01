Ajax'ın U12 takımı coştu! Rakip filelere 50 gol attılar

Hollanda futbolunun lokomotif takımlarından Ajax, altyapısına verdiği önem ve yetiştirdiği sayısız yıldız oyuncuyla biliniyor.

Başkent temsilcisinin U12 takımı da gelecek adına iyi sinyaller verirken, rakiplerine acımadı ve MVV Maastricht ile oynadıkları karşılaşmada tam 50 gol attılar.

Ajax U12 takımı adına mücadelede öne çıkan isim Fas asıllı Hollandalı futbolcu Amin Bouchouari oldu. Minik yıldız müsabakada 18 gol kaydetti.