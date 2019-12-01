Ajax'ın U12 takımı coştu! Rakip filelere 50 gol attılar - Son dakika Futbol haberleri - Fotomaç
01 Aralık 2019, Pazar
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'ın takımı coştu! Rakip filelere 50 gol attılar

Ajax'ın U12 takımı coştu! Rakip filelere 50 gol attılar

'da oynanan -MVV maçında yeşil sahalarda tekrarlanması zor bir skor elde edildi. Ülke futboluna altyapıdan yetiştirdiği isimlerle damga vuran Ajax, karşılaşmayı 50-1 kazandı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

futbolunun lokomotif takımlarından , altyapısına verdiği önem ve yetiştirdiği sayısız yıldız oyuncuyla biliniyor.

Başkent temsilcisinin takımı da gelecek adına iyi sinyaller verirken, rakiplerine acımadı ve MVV ile oynadıkları karşılaşmada tam 50 gol attılar.

Ajax U12 takımı adına mücadelede öne çıkan isim Fas asıllı Hollandalı futbolcu Amin Bouchouari oldu. Minik yıldız müsabakada 18 gol kaydetti.

  1. 01.12.2019
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