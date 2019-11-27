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27 Kasım 2019, Çarşamba
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Romanya'nın teknik direktörü oldu

Romanya'nın teknik direktörü Mirel Radoi oldu

Romanya Milli Takımı'nda teknik direktörlük görevine getirildi. Romanya Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Avrupa Futbol Şampiyonası () Elemeleri'nde doğrudan finallere taşıyamadığı gerekçesiyle istifa eden Cosmin Contra'nın yerine 38 yaşındaki Radoi'nin getirildiği belirtildi.

Elemeleri'nde F Grubu'nu 4. sırada tamamlayarak play-off turuna kalan Romanya, A Grubu yarı finalinde 26 Mart 2020'de İzlanda ile karşılaşacak. Romanya, bu turu geçmesi halinde Bulgaristan-Macaristan arasındaki diğer yarı final mücadelesinin galibiyle EURO 2020'ye katılabilmek için sahaya çıkacak.

Futbolculuğu döneminde Romanya ekibi ile 3, temsilcisi El Hilal ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden El-Ahli takımıyla 2 şampiyonluk sevinci yaşayan Radoi, teknik direktörlük kariyerinde ise Romanya 21 Yaş Altı 'nı Avrupa Şampiyonası'nda yarı finale çıkararak 2020 Tokyo Olimpiyatları'na kota almasını sağlamıştı.

  1. 27.11.2019
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