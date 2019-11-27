Romanya'nın teknik direktörü Mirel Radoi oldu
Romanya Milli Futbol Takımı'nda teknik direktörlük görevine Mirel Radoi getirildi. Romanya Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nde milli takımı doğrudan finallere taşıyamadığı gerekçesiyle istifa eden Cosmin Contra'nın yerine 38 yaşındaki Radoi'nin getirildiği belirtildi.
EURO 2020 Elemeleri'nde F Grubu'nu 4. sırada tamamlayarak play-off turuna kalan Romanya, A Grubu yarı finalinde 26 Mart 2020'de İzlanda ile karşılaşacak. Romanya, bu turu geçmesi halinde Bulgaristan-Macaristan arasındaki diğer yarı final mücadelesinin galibiyle EURO 2020'ye katılabilmek için sahaya çıkacak.
Futbolculuğu döneminde Romanya ekibi Steaua Bükreş ile 3, Suudi Arabistan temsilcisi El Hilal ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden El-Ahli takımıyla 2 şampiyonluk sevinci yaşayan Radoi, teknik direktörlük kariyerinde ise Romanya 21 Yaş Altı Milli Takımı'nı Avrupa Şampiyonası'nda yarı finale çıkararak 2020 Tokyo Olimpiyatları'na kota almasını sağlamıştı.
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laboheme Orta oyuncu , problemini çözemezsek turnuvaya kısa bir müddet sonra veda ederiz
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Aslanı’ı bekliyor
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asd E ozmaan 5 gol atsın kabul edeyim
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emrullah sürekli geri pas yapma hastalığı var kimse bir adım ileri top sürmüyor sorumluluk almıyor takımda sprinter yok korkak oynuyor yazık oluyr
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