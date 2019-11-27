Bosna Hersek A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Prosinecki ile yollar ayrıldı - Son dakika Futbol haberleri - Fotomaç
27 Kasım 2019, Çarşamba
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A Milli Takımı'nda teknik direktör Prosinecki ile yollar ayrıldı

Bosna Hersek A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Prosinecki ile yollar ayrıldı

Federasyonu, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Robert Prosinecki'nin takımdaki görevinden ayrıldığını açıkladı. Bir dönem 'u da çalıştıran deneyimli Hırvat teknik adamın, Bosna Hersek'in, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası () Elemeleri karşılaşmalarını tamamlamasının ardından milli takıma veda ettiği belirtildi.

Federasyonu Genel Sekreteri Adnan Dzemidzic, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Prosinecki ile anlaşmalı bir şekilde ayrıldıklarını belirterek, yeni teknik adamın mart ayında oynanacak baraj karşılaşmalarına kadar açıklanacağını söyledi.

Bosna Hersek'i 2018'den bu yana çalıştıran Prosinecki'nin EURO 2020 Elemeleri J Grubu'nda çalıştırdığı gruptan çıkma şansını yakalayamamıştı.

  1. 27.11.2019
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