Bosna Hersek A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Prosinecki ile yollar ayrıldı
Bosna Hersek Futbol Federasyonu, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Robert Prosinecki'nin takımdaki görevinden ayrıldığını açıkladı. Bir dönem Kayserispor'u da çalıştıran deneyimli Hırvat teknik adamın, Bosna Hersek'in, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri karşılaşmalarını tamamlamasının ardından milli takıma veda ettiği belirtildi.
Bosna Hersek Futbol Federasyonu Genel Sekreteri Adnan Dzemidzic, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Prosinecki ile anlaşmalı bir şekilde ayrıldıklarını belirterek, yeni teknik adamın mart ayında oynanacak EURO 2020 baraj karşılaşmalarına kadar açıklanacağını söyledi.
Bosna Hersek'i 2018'den bu yana çalıştıran Prosinecki'nin EURO 2020 Elemeleri J Grubu'nda çalıştırdığı milli takım gruptan çıkma şansını yakalayamamıştı.
- 27.11.2019
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Yorum
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Yorum
emrullah sürekli geri pas yapma hastalığı var kimse bir adım ileri top sürmüyor sorumluluk almıyor takımda sprinter yok korkak oynuyor yazık oluyr
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Tarihe geçen kulübe
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austin döngü yıllardır aynı paramız yok genç oyuncu 1-2 şampiyonluk 35 lik içi geçmiş yıldızlar trnsferleri sonra tkm battı para yok tekrar gençler
Bosna Hersek A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Prosinecki ile yollar ayrıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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