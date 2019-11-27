İbra’dan sürpriz
LA Galaxy'den ayrılarak Avrupa'ya döneceğini açıklayan Zlatan İbrahimovic, sosyal medyadan Hammarby formalı paylaşım yaptı.
LA Galaxy'den ayrılarak Avrupa'ya döneceğini açıklayan Zlatan İbrahimovic, sosyal medyadan Hammarby formalı paylaşım yaptı. Tartışma yaratan bu paylaşımın ardından İsveç ekibi, transfer iddialarını yalanladı.
- 27.11.2019
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Eski Trabzonsporlu Okay Yokuşlu Celta'yı sildi
Toplam 2
Yorum
Antistanbul Okay şart
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Gençler için Avrupa şansı
Toplam 1
Yorum
resso ıyı ıyı
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Trabzonspor'da idmanlar sürecek
Toplam 1
Yorum
mustafaerdem Eski golcümüz Necmi Perekli'nin buluştuğu kafa ortalarının yarısı kadar Sörloth'u buluşturursan hocam takım ihya olur. Denemek iyidir.
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