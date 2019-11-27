İbra’dan sürpriz - Son dakika Futbol haberleri - Fotomaç - Son dakika Futbol haberleri - Fotomaç
27 Kasım 2019, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Futbol Haberleri İbra’dan sürpriz

İbra’dan sürpriz

İbra’dan sürpriz

LA Galaxy'den ayrılarak Avrupa'ya döneceğini açıklayan Zlatan İbrahimovic, Hammarby formalı paylaşım yaptı.

LA Galaxy'den ayrılarak Avrupa'ya döneceğini açıklayan Zlatan İbrahimovic, Hammarby formalı paylaşım yaptı. Tartışma yaratan bu paylaşımın ardından ekibi, transfer iddialarını yalanladı.

  1. 27.11.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İbra’dan sürpriz haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN