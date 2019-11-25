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25 Kasım 2019, Pazartesi
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BAL’da beraberlik haftası

BAL’da beraberlik haftası

ve Yahyalıspor ligin 10.haftasını 1’er puanla kapattılar. Spor Toto 5.Grupta mücadele eden ekipleri Talasgücü Belediyespor ile Yahyalıspor haftayı beraberlikle kapattılar.

deplasmanda oynadığı maçta lider İçel ile 1-1 berabere kalırken, Yahyalıspor evinde Pozantı Gençlik ve Spor ile 2-2 berabere kaldı.
Talasgücü Belediyespor zorlu deplasmandan 1 puanla ayrıldı ve ligdeki puanını 15 yaparken, Yahyalıspor ise puanını 12'ye yükseltti. Ligin 10.haftasını 1'er puanla kapatan Talasgücü Belediyespor ile Yahyalıspor yarından itibaren ligin 11.haftasında oynayacakları karşılaşmalarının hazırlıklarına başlayacaklar.
Ligin 11.haftasında Talasgücü Belediyespor, evinde İdman Yurdu 1925 Spor'u konuk edecek, Yahyalıspor ise deplasmanda Meskispor'a konuk olacak.

  1. 25.11.2019
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