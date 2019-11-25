BAL’da beraberlik haftası

Talasgücü Belediyespor deplasmanda oynadığı maçta lider İçel İdman Yurdu ile 1-1 berabere kalırken, Yahyalıspor evinde Pozantı Gençlik ve Spor ile 2-2 berabere kaldı.

Talasgücü Belediyespor zorlu deplasmandan 1 puanla ayrıldı ve ligdeki puanını 15 yaparken, Yahyalıspor ise puanını 12'ye yükseltti. Ligin 10.haftasını 1'er puanla kapatan Talasgücü Belediyespor ile Yahyalıspor yarından itibaren ligin 11.haftasında oynayacakları karşılaşmalarının hazırlıklarına başlayacaklar.

Ligin 11.haftasında Talasgücü Belediyespor, evinde İdman Yurdu 1925 Spor'u konuk edecek, Yahyalıspor ise deplasmanda Mersin Büyükşehir Belediyesi Meskispor'a konuk olacak.