Şenol Güneş: Para bizi bozdu

Türk futbolunun geleceğini tasarlamaya katkı sağlamak amacıyla Sabah gazetesi tarafından ikincisi düzenlenen Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu (UFEF) dün düzenlendi. Borsa İstanbul'da gerçekleştirilen foruma Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, TFF Başkanı Nihat Özdemir, Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil, başkanlar, futbolcular ve çok sayıda futbol adamı katıldı. Organizasyonda konuşan Milli Takım hocası Şenol Güneş önemli tespitlerde bulundu.



EKONOMİK DENGE HER ŞEYİ BOZAR

Güneş, "Anlaşma yapıyorsunuz, yabancı 1 milyon alıyor, Türk oyuncu 100 bin euro alıyor. Sonra bu parayı TL'ye çevirirken Türk oyuncuya 400-500 bin verelim diyorsunuz. Dünya arenasında futbol olarak eksiklerimiz var. Para insanı bozar derler ya, hakikaten öyle. Para yokken daha keyifle oynuyorduk. Bizim yapmaya çalıştığımız o. Keyifle yaparsanız zaten para gelir" dedi. "Bana paracı diyenler ülkeyi soyuyor. Ekonomik dengeler her şeyi bozar. Futbolda amaç futbol olmalı, para araç" ifadesini kullanan usta hoca, şöyle devam etti:



ARDA'YI HEP BERABER YOK ETTİK

"Futbolu zenginleştirmek lazım. Sadece oyun değil. Değer kazanmak lazım. Değer para getirir, ama para değer getirmez. Oyunculara, antrenörlere vergi koyun, herkes rahatlasın. Burada konuşmalar doğru ama uygulamalar yanlış." Alt yapılara yatırım yapılması gerektiğinin altını çizen Güneş, "O da bir yatırım. Cenk 20 milyona, Yusuf 10 milyon küsüre gitti. Onlar gidince döviz geliyor" dedi. Güneş, Arda Turan ile ilgili de "Onu beraber yok ettik. Barcelona'da evine gidip yatan kalkanlar, bugün başka şeyler söylüyor" diye konuştu.



'EKONOMİ SPORTİF BAŞARIYI İZLER'

Foruma Trabzon'un milli kalecisi Uğurcan da katıldı. Genç eldiven, "Sportif başarı olursa ekonomi de peşinden gelir" derken, 2020 Şampiyonası'nın kendisi için büyük şans olduğunu söyleyip ekledi "Ordada başarılı olacağımıza inanıyorum."



YILDIZLAR DA ORGANİZASYONDA

Etkinliğe katılanlar arasında Fenerbahçe Kaptanı Emre Belözoğlu, Beşiktaş'ın emektarı Atiba Hutchinson ve Başakşehir'in forveti Demba Ba da vardı. Yıldız futbolcular, hem takımları hem de futbolun ekonomisi hakkındaki görüşlerini belirttiler.



'KULÜPLERE NEFES ALDIRDIK'

Organizasyonda konuşma yapan Bankalar Birliği Başkanı Başkanı Hüseyin Aydın, kulüplere nefes aldırdıklarını belirterek, "Kimsenin borcunu silmedik. Kulüpler de TFF de biz de ne yapılması gerekiyorsa onu yaptık" dedi. Aydın ayrıca "Artık disiplinin sağlandığı, kuralların uygulandığı bir dönem olacak. Ekonominin de futbolun içinde konuşulması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Güneş şu konulara da değindi: "Futbolculara yanlış paralar verip onları yanlışa itiyoruz. Hem oyunculuğunu kaybediyor hem parayı. 4 büyüklerin 10.5 milyar civarında borcu var. Batık durumdalar. Kadroyu oluşturanlar ne? Oyuncular. Bunlar yabancı. O zaman eğitmeyelim, yabancı getirelim. Yine borç yapalım. Kulüplere iyi paralar gidiyor. Ancak iyi yönetildiğini düşünmüyorum."