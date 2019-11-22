Abdullah Avcı: Çok yararlı bir organizasyon

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu'na övgü yağdırdı. Usta çalıştırıcı "Evrensel futbolda, futbol ekonomisinin çok tartışıldığı durumlarda bundan sonraki süreçlere yardımcı olabilecek bir organizasyon. Ben ticaret lisesinde okudum. Giren para, çıkan para, kasa hesabı, mal hesabı... İş biraz ona doğru gidiyor. Bu paneller de buna destek olacak" değerlendirmelerinde bulundu.