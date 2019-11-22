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22 Kasım 2019, Cuma
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: Çok yararlı bir organizasyon

Abdullah Avcı: Çok yararlı bir organizasyon

Beşiktaş Teknik Direktörü , 'na övgü yağdırdı. Usta çalıştırıcı "Evrensel futbolda, çok tartışıldığı durumlarda bundan sonraki süreçlere yardımcı olabilecek bir organizasyon. Ben ticaret lisesinde okudum. Giren para, çıkan para, kasa hesabı, mal hesabı... İş biraz ona doğru gidiyor. Bu paneller de buna destek olacak" değerlendirmelerinde bulundu.

Beşiktaş Teknik Direktörü , 'na övgü yağdırdı. Usta çalıştırıcı "Evrensel futbolda, çok tartışıldığı durumlarda bundan sonraki süreçlere yardımcı olabilecek bir organizasyon. Ben ticaret lisesinde okudum. Giren para, çıkan para, kasa hesabı, mal hesabı... İş biraz ona doğru gidiyor. Bu paneller de buna destek olacak" değerlendirmelerinde bulundu.

  1. 22.11.2019
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