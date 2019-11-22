Abdullah Avcı: Çok yararlı bir organizasyon
Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu'na övgü yağdırdı. Usta çalıştırıcı "Evrensel futbolda, futbol ekonomisinin çok tartışıldığı durumlarda bundan sonraki süreçlere yardımcı olabilecek bir organizasyon. Ben ticaret lisesinde okudum. Giren para, çıkan para, kasa hesabı, mal hesabı... İş biraz ona doğru gidiyor. Bu paneller de buna destek olacak" değerlendirmelerinde bulundu.
Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu'na övgü yağdırdı. Usta çalıştırıcı "Evrensel futbolda, futbol ekonomisinin çok tartışıldığı durumlarda bundan sonraki süreçlere yardımcı olabilecek bir organizasyon. Ben ticaret lisesinde okudum. Giren para, çıkan para, kasa hesabı, mal hesabı... İş biraz ona doğru gidiyor. Bu paneller de buna destek olacak" değerlendirmelerinde bulundu.
- 22.11.2019
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Beşiktaş transferleri resmen duyurdu! Devre arasında...
Toplam 1
Yorum
Nahya Bjk tasa uc oyuncu lazim golcu.sag kanat,orta saha alinmali mecmur .gidecekler .lens enzoroka.ohuzhan.
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FIFPro'dan skandal açıklama!
Toplam 2
Yorum
metin bizlerin parasıda ülkemizde kalır bunlara para yedirmek zorunda kalmayız isabet olmuş
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FIFPro'dan skandal açıklama!
Toplam 2
Yorum
metin ozaman yapılacıak belli bizde yabancı transferini yaklalıyalım oyuncularda Uluslararası Profesyonel Futbolcular Birliği. ne transfer olsun
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