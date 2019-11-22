Göztepe Başkanı Sepil: Cumhurbaşkanı Erdoğan şansımız
Kulüpler Birliği Vakfı ve Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil, "Ülke olarak çok şanslıyız. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın futbola ve spora ilgisi çok büyük. Bu konuda çok şanslıyız" dedi. Sepil, Milli Takım'ın başarısının Türk futbolu için çok önemli bir milat olduğunu da sözlerine ekledi.
Kulüpler Birliği Vakfı ve Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil, "Ülke olarak çok şanslıyız. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın futbola ve spora ilgisi çok büyük. Bu konuda çok şanslıyız" dedi. Sepil, Milli Takım'ın başarısının Türk futbolu için çok önemli bir milat olduğunu da sözlerine ekledi.
- 22.11.2019
-
Beşiktaş transferleri resmen duyurdu! Devre arasında...
Toplam 1
Yorum
Nahya Bjk tasa uc oyuncu lazim golcu.sag kanat,orta saha alinmali mecmur .gidecekler .lens enzoroka.ohuzhan.
-
FIFPro'dan skandal açıklama!
Toplam 2
Yorum
metin bizlerin parasıda ülkemizde kalır bunlara para yedirmek zorunda kalmayız isabet olmuş
-
FIFPro'dan skandal açıklama!
Toplam 2
Yorum
metin ozaman yapılacıak belli bizde yabancı transferini yaklalıyalım oyuncularda Uluslararası Profesyonel Futbolcular Birliği. ne transfer olsun
Göztepe Başkanı Sepil: Cumhurbaşkanı Erdoğan şansımız haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.