Göztepe Başkanı Sepil: Cumhurbaşkanı Erdoğan şansımız

Kulüpler Birliği Vakfı ve Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil, "Ülke olarak çok şanslıyız. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın futbola ve spora ilgisi çok büyük. Bu konuda çok şanslıyız" dedi. Sepil, Milli Takım'ın başarısının Türk futbolu için çok önemli bir milat olduğunu da sözlerine ekledi.