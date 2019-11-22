Göztepe Başkanı Sepil: Cumhurbaşkanı Erdoğan şansımız - Son dakika Futbol haberleri - Fotomaç - Son dakika Futbol haberleri - Fotomaç
22 Kasım 2019, Cuma
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Göztepe Başkanı Sepil: Cumhurbaşkanı Erdoğan şansımız

Göztepe Başkanı Sepil: Cumhurbaşkanı Erdoğan şansımız

ve Göztepe Kulübü Başkanı , "Ülke olarak çok şanslıyız. Recep Tayyip Erdoğan'ın futbola ve spora ilgisi çok büyük. Bu konuda çok şanslıyız" dedi. Sepil, 'ın başarısının Türk futbolu için çok önemli bir milat olduğunu da sözlerine ekledi.

ve Göztepe Kulübü Başkanı , "Ülke olarak çok şanslıyız. Recep Tayyip Erdoğan'ın futbola ve spora ilgisi çok büyük. Bu konuda çok şanslıyız" dedi. Sepil, 'ın başarısının Türk futbolu için çok önemli bir milat olduğunu da sözlerine ekledi.

  1. 22.11.2019
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