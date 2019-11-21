St Pauli'den Enver Cenk Şahin kararı! Kadro dışı bırakılmıştı... - Son dakika Futbol haberleri - Fotomaç
21 Kasım 2019, Perşembe
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St Pauli'den kararı! bırakılmıştı...

St Pauli'den Enver Cenk Şahin kararı! Kadro dışı bırakılmıştı...

ekiplerinden St. Pauli, 'na destek verdiği paylaşımdan sonra bırakılan 'in sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı.

'na destek verdiği paylaşımdan sonra ekibi St. Pauli'de bırakılan 'in, takımdaki sözleşmesi feshedildi.

Alman kulübünden yapılan açıklamaya göre, 25 yaşındaki oyuncu Enver Cenk Şahin'in 30 Haziran 2021'e kadar geçerli sözleşmesinin feshi için anlaşma sağlandı. Anlaşmanın detaylarıyla ilgili açıklama yapılmaması kararlaştırıldı.

St. Pauli kulübü yöneticilerinden Andreas Bornemann, iki taraf için de iyi bir karar verildiğini kaydetti.

Futbolcu Enver Cenk Şahin, hesabından geçen ay, "Kahraman Mehmetçiğimizin ve ordumuzun yanındayız. Dualarımız sizinle." paylaşımını yaparak, 'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek ve bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı'na desteğini bildirmişti.

Bu paylaşımın ardından St. Pauli Kulübünden yapılan açıklamada, Enver Cenk'in antrenmanda yer almayacağı ve maçlarda oynamayacağı belirtilmiş, bu karara da kulübün değerlerine aykırı davranış ve oyuncunun korunması gerekçe gösterilmişti.

Başka takımda antrenman yapma ve takım aramasına izin verilen futbolcu, ile idmanlara çıkmaya başlamıştı.

  1. 21.11.2019
  2. Güncelleme: 21.11.2019 20:10
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