Türkiye'nin dört bir yanından Enver Cenk Şahin'e destek!

Almanya Bundesliga 2 ekiplerinden St. Pauli, Barış Pınarı Harekatı'na sosyal medya hesabından destek veren paylaşımından dolayı Enver Cenk Şahin'in sözleşmesini feshettiğini duyurdu. Bu karar sonrasında Süper Lig ekiplerinin yanı sıra TFF 1. Lig ve TFF 2. Lig ekipleri Enver Cenk Şahin'e sahip çıkarken sosyal medyada da Enver Cenk Şahin için destek mesajları geldi. İşte kulüplerin o paylaşımları ve sosyal medyada Cenk Şahin mesajları...

14 Ekim 2019 Pazartesi 20:25 Güncelleme: 14.10.2019 20:26 BU GALERİYİ PAYLAŞ





