Türkiye'nin dört bir yanından Enver Cenk Şahin'e destek! - Son dakika Futbol haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
14 Ekim 2019, Pazartesi
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Haberler Galeri Türkiye'nin dört bir yanından Enver Cenk Şahin'e destek!

Türkiye'nin dört bir yanından Enver Cenk Şahin'e destek!

Almanya Bundesliga 2 ekiplerinden St. Pauli, Barış Pınarı Harekatı'na sosyal medya hesabından destek veren paylaşımından dolayı Enver Cenk Şahin'in sözleşmesini feshettiğini duyurdu. Bu karar sonrasında Süper Lig ekiplerinin yanı sıra TFF 1. Lig ve TFF 2. Lig ekipleri Enver Cenk Şahin'e sahip çıkarken sosyal medyada da Enver Cenk Şahin için destek mesajları geldi. İşte kulüplerin o paylaşımları ve sosyal medyada Cenk Şahin mesajları...
14 Ekim 2019 Pazartesi 20:25 Güncelleme: 14.10.2019 20:26
Türkiye'nin dört bir yanından Enver Cenk Şahin'e destek!

AYTEMİZ ALANYASPOR

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Türkiye'nin dört bir yanından Enver Cenk Şahin'e destek!

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR

Türkiye'nin dört bir yanından Enver Cenk Şahin'e destek!

ERZURUMSPOR BAŞKANI HÜSEYİN ÜNEŞ

Türkiye'nin dört bir yanından Enver Cenk Şahin'e destek!

KARAGÜMRÜK


İşte sosyal medyada Cenk Şahin'e destek mesajları...

Türkiye'nin dört bir yanından Enver Cenk Şahin'e destek!
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