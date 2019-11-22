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22 Kasım 2019, Cuma
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‘Futbolumuz şahlanacak’

‘Futbolumuz şahlanacak’

Foruma katılan Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "'ye futbolda hak ettiği değeri kazandırmak çok önemli bir misyonumuz. Çok önemli ve radikal kararlar almamız gereken bir süreci hep birlikte yaşıyoruz" dedi.

'in seyirci ortalamasıyla Avrupa'da en yüksek oranda artış gösteren liglerden biri olduğunu aktaran Kasapoğlu, şu ifadeleri kullandı: "Pek çok ülkenin 40-50 yılda gerçekleştirdiği tesisleşmeyi, devrimi 17 yıl gibi bir zaman diliminde yaptık. raporunda da yer aldığı şekilde Avrupa'nın en modern statlarına ve tesislerine sahibiz. Futbolun şahlanışını hep birlikte yaşayacağımıza inanıyorum. spor vizyonu bizim için gerçekten çok önemli. Sporun çıtasını el birliğiyle yükseltmek bize düşüyor.''

  1. 22.11.2019
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