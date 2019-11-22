‘Futbolumuz şahlanacak’

Süper Lig'in seyirci ortalamasıyla Avrupa'da en yüksek oranda artış gösteren liglerden biri olduğunu aktaran Kasapoğlu, şu ifadeleri kullandı: "Pek çok ülkenin 40-50 yılda gerçekleştirdiği tesisleşmeyi, devrimi 17 yıl gibi bir zaman diliminde yaptık. UEFA raporunda da yer aldığı şekilde Avrupa'nın en modern statlarına ve tesislerine sahibiz. Futbolun şahlanışını hep birlikte yaşayacağımıza inanıyorum. Cumhurbaşkanımızın spor vizyonu bizim için gerçekten çok önemli. Sporun çıtasını el birliğiyle yükseltmek bize düşüyor.''