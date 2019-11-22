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22 Kasım 2019, Cuma
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Milli stadyum

Milli stadyum

Başkan Vekili , Olimpiyat Stadı hakkında bilgi verdi. 2020'de finaline ev sahipliği yapacak 78 bin kapasiteli stadyum için, “Olimpiyat Stadı’nın üstünü kapatıp stadı yapmayı düşünüyoruz” diye konuştu.

Başkan Vekili , Olimpiyat Stadı hakkında bilgi verdi. 2020'de finaline ev sahipliği yapacak 78 bin kapasiteli stadyum için, "Şu anda 58 bin koltukta görüş mesafesi bulunuyor. Bunu 70 bine çıkarmak gerekiyordu. 'ya garanti verdik. Başkan Erdoğan'a teşekkür ederiz. Onun sayesinde yenileme sürecini hızlandırdık. 1 Mart itibarıyla hazır olacak" dedi.

ULAŞIM 30 DAKİKA
Yardımcı, "Üstünü kapatarak burayı stadı yapmayı düşünüyoruz. Devler Ligi finali için 'a 100 bin kişi gelip dönecek. Taksim'i festival alanı olarak kullanacağız. Dört gün konserler olacak. Yeni havalimanından stada ulaşım yarım saat sürecek. Mart ayında milli takıma özel maç oynatmak istiyoruz" diye konuştu.

Servet Yardımcı, A Milli Futbol Takımı oyuncularının asker selamı vermesine UEFA'nın soruşturma açmasını da değerlendirdi. Yardımcı, "Herkes müsterih olsun. Hukuki süreç başladı. Dosyayı en iyi şekilde kapatacağız" dedi.

  1. 22.11.2019
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