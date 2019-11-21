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21 Kasım 2019, Perşembe
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tepki gösteren 'a ceza

Irkçı saldırılara tepki gösteren Taison'a ceza

, Shakhtar Donets'in 'i ağırladığı karşılaşmada maruz kaldığı tepki göstermesinin ardından gören 'a 1 maç ceza verdi. (Fotomac.com.tr / Dış Haberler)

'in 14. haftasında , sahasında 'i ağırlamıştı.

Shakhtar forması giyen , karşılaşmanın 73. dakikasında Dinamo Kiev taraftarları tarafından maruz kalmıştı.

Yapılan saldırıların ardından el hareketi yapıp topu tribünlere doğru fırlatan 31 yaşındaki futbolcu, kırmızı kartla oyun dışı kalmıştı.

Yaşanan bu olayın ardından , Sambacı oyuncuya 1 maç men cezası verildiğini açıkladı.

Tecrübeli futbolcu, Lviv ile yapılacak mücadelede forma giyemeyecek.

  1. 21.11.2019
  2. Güncelleme: 21.11.2019 23:59
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