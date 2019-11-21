Irkçı saldırılara tepki gösteren Taison'a ceza
Ukrayna Futbol Federasyonu, Shakhtar Donets'in Dinamo Kiev'i ağırladığı karşılaşmada maruz kaldığı ırkçı saldırılara tepki göstermesinin ardından kırmızı kart gören Taison'a 1 maç ceza verdi. (Fotomac.com.tr / Dış Haberler)
Ukrayna Premier Lig'in 14. haftasında Shakhtar Donetsk, sahasında Dinamo Kiev'i ağırlamıştı.
Shakhtar forması giyen Taison, karşılaşmanın 73. dakikasında Dinamo Kiev taraftarları tarafından ırkçı saldırılara maruz kalmıştı.
Yapılan saldırıların ardından el hareketi yapıp topu tribünlere doğru fırlatan 31 yaşındaki futbolcu, kırmızı kartla oyun dışı kalmıştı.
Yaşanan bu olayın ardından Ukrayna Futbol Federasyonu, Sambacı oyuncuya 1 maç men cezası verildiğini açıkladı.
Tecrübeli futbolcu, Lviv ile yapılacak mücadelede forma giyemeyecek.
- 21.11.2019
- Güncelleme: 21.11.2019 23:59
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Beşiktaş transferleri resmen duyurdu! Devre arasında...
Toplam 1
Yorum
Nahya Bjk tasa uc oyuncu lazim golcu.sag kanat,orta saha alinmali mecmur .gidecekler .lens enzoroka.ohuzhan.
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FIFPro'dan skandal açıklama!
Toplam 2
Yorum
metin bizlerin parasıda ülkemizde kalır bunlara para yedirmek zorunda kalmayız isabet olmuş
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FIFPro'dan skandal açıklama!
Toplam 2
Yorum
metin ozaman yapılacıak belli bizde yabancı transferini yaklalıyalım oyuncularda Uluslararası Profesyonel Futbolcular Birliği. ne transfer olsun
Irkçı saldırılara tepki gösteren Taison'a ceza haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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