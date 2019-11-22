Milyoner oldu! Tuttuğu takımı satın aldı - Son dakika Futbol haberleri - Fotomaç
22 Kasım 2019, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Futbol Haberleri Milyoner oldu! Tuttuğu takımı satın aldı

Milyoner oldu! Tuttuğu takımı satın aldı

Milyoner oldu! Tuttuğu takımı satın aldı

isimli bir İskoç taraftar, şans oyunundan kazandığı para sonrası milyoner oldu ve ikinci ligde mücadele eden takımı 'ı satın aldı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

71 yaşındaki isimli İskoç taraftar, 2011 yılında şans oyunundan çıkan para sonrası milyoner oldu.

Toplam 188 milyon Euro gibi bir paranın sahibi olan Weir, tuttuğu takım olan ikinci lig ekibi 'a önce 2.9 milyon Euro yardımda bulundu ardından takıma 7 milyon Euro değerinde yeni bir antrenman sahası kazandırdı.

İskoç Weir şimdi de yüzde 55 hisse satın alarak kulübün majör sahibi haline geldi. Yaptığı açıklama ile kendi payını taraftar grubuna ücretsiz devredeceğini söyleyen Colin Weir, işlemin en geç 30 Mart 2020'de gerçekleşeceğini açıkladı.


  1. 22.11.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Milyoner oldu! Tuttuğu takımı satın aldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN