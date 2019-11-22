Milyoner oldu! Tuttuğu takımı satın aldı
Colin Weir isimli bir İskoç taraftar, şans oyunundan kazandığı para sonrası milyoner oldu ve ikinci ligde mücadele eden takımı Partick Thistle'ı satın aldı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
71 yaşındaki Colin Weir isimli İskoç taraftar, 2011 yılında şans oyunundan çıkan para sonrası milyoner oldu.
Toplam 188 milyon Euro gibi bir paranın sahibi olan Weir, tuttuğu takım olan ikinci lig ekibi Partick Thistle'a önce 2.9 milyon Euro yardımda bulundu ardından takıma 7 milyon Euro değerinde yeni bir antrenman sahası kazandırdı.
İskoç Weir şimdi de yüzde 55 hisse satın alarak kulübün majör sahibi haline geldi. Yaptığı açıklama ile kendi payını taraftar grubuna ücretsiz devredeceğini söyleyen Colin Weir, işlemin en geç 30 Mart 2020'de gerçekleşeceğini açıkladı.
- 22.11.2019
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Ertuğrul Sağlam resmen Samsunspor'da
Toplam 1
Yorum
ersin demirkesen samsunsporu sevmiyorum ama Ertugrul hoca gibi karakterli bir teknikdirektor olunca yine samsunsporlu olacagiz basarilat buyuk hoca
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Çaykur Rizespor'da El Kabir sevinci
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Yorum
ardesenli insanlah el kabir beni yanitir da iyi bir futbolla rizesporumuza faydali olur Allah kerim
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Trabzonspor'a Abdulkadir Parmak şoku!
Toplam 1
Yorum
erol akıllı bir başkana ihtiyac var.tek yapacağı organize suç örgütünü açığa çıkarmak.
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