Milyoner oldu! Tuttuğu takımı satın aldı

71 yaşındaki Colin Weir isimli İskoç taraftar, 2011 yılında şans oyunundan çıkan para sonrası milyoner oldu.

Toplam 188 milyon Euro gibi bir paranın sahibi olan Weir, tuttuğu takım olan ikinci lig ekibi Partick Thistle'a önce 2.9 milyon Euro yardımda bulundu ardından takıma 7 milyon Euro değerinde yeni bir antrenman sahası kazandırdı.

İskoç Weir şimdi de yüzde 55 hisse satın alarak kulübün majör sahibi haline geldi. Yaptığı açıklama ile kendi payını taraftar grubuna ücretsiz devredeceğini söyleyen Colin Weir, işlemin en geç 30 Mart 2020'de gerçekleşeceğini açıkladı.



