EURO 2020 play-off turunda eşleşmeler belli oldu - Son dakika Futbol haberleri - Fotomaç
22 Kasım 2019, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Futbol Haberleri EURO 2020 play-off turunda eşleşmeler belli oldu

play-off turunda eşleşmeler belli oldu

EURO 2020 play-off turunda eşleşmeler belli oldu

Avrupa Futbol Şampiyonası () play-off turu eşleşmeleri belirlendi. Tek maç eleme usulu oynanacak play-off turunda, gruplarında 2020'de oynanacak yarı final maçını kazanan takımlar, 2020'de finalde karşılaşacak ve bu turu geçen 4 ülke, EURO 2020 bileti alacak.

'nin Nyon kentindeki Merkezi'nde düzenlenen kura çekiminde, turnuvaya play-off turundan katılmak için mücadele eden 16 takımın maç programı belirlendi.

Tek maç eleme usulu oynanacak play-off turunda, gruplarında 2020'de oynanacak yarı final maçını kazanan takımlar, 2020'de finalde karşılaşacak ve bu turu geçen 4 ülke, bileti alacak.

Gruplar ve eşleşmeler şöyle:

A Grubu:

Yarı final 1: İzlanda-Romanya

Yarı final 2: Bulgaristan-Macaristan

B Grubu:

Yarı final 1: Bosna Hersek-Kuzey İrlanda

Yarı final 2: Slovakya-İrlanda Cumhuriyeti

C Grubu:

Yarı final 1: İskoçya-İsrail

Yarı final 2: Norveç-Sırbistan

D Grubu:

Yarı final 1:Gürcistan-Belarus

Yarı final 2:Kuzey Makedonya-Kosova

A ve C gruplarında yarı final 2'yi geçen, B ve D gruplarında yarı final 1'i geçen taraf, grup finali maçına ev sahipliği yapacak.

  1. 22.11.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

EURO 2020 play-off turunda eşleşmeler belli oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
BİZE ULAŞIN