EURO 2020 play-off turunda eşleşmeler belli oldu
Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) play-off turu eşleşmeleri belirlendi. Tek maç eleme usulu oynanacak play-off turunda, gruplarında 26 Mart 2020'de oynanacak yarı final maçını kazanan takımlar, 31 Mart 2020'de finalde karşılaşacak ve bu turu geçen 4 ülke, EURO 2020 bileti alacak.
İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Merkezi'nde düzenlenen kura çekiminde, turnuvaya play-off turundan katılmak için mücadele eden 16 takımın maç programı belirlendi.
Tek maç eleme usulu oynanacak play-off turunda, gruplarında 26 Mart 2020'de oynanacak yarı final maçını kazanan takımlar, 31 Mart 2020'de finalde karşılaşacak ve bu turu geçen 4 ülke, EURO 2020 bileti alacak.
Gruplar ve eşleşmeler şöyle:
A Grubu:
Yarı final 1: İzlanda-Romanya
Yarı final 2: Bulgaristan-Macaristan
B Grubu:
Yarı final 1: Bosna Hersek-Kuzey İrlanda
Yarı final 2: Slovakya-İrlanda Cumhuriyeti
C Grubu:
Yarı final 1: İskoçya-İsrail
Yarı final 2: Norveç-Sırbistan
D Grubu:
Yarı final 1:Gürcistan-Belarus
Yarı final 2:Kuzey Makedonya-Kosova
A ve C gruplarında yarı final 2'yi geçen, B ve D gruplarında yarı final 1'i geçen taraf, grup finali maçına ev sahipliği yapacak.
- 22.11.2019
- Lyon'dan son dakika Marcelo kararı! Beşiktaş...
- Beşiktaş'ın Konyaspor maçı kadrosu belli oldu! Burak Yılmaz...
- Galatasaray'dan Luyindama açıklaması: Ameliyat edilecek!
- Galatasaray Medipol Başakşehir maçı ne zaman saat kaçta? CANLI yayın bilgileri, muhtemel ilk 11'ler, eksik oyuncular...
- Karatecilerden 3 madalya
-
Caleb Ekuban’ın gözü Galatasaray’da!
Toplam 1
Yorum
Fatih Kulup taraftar gruplarına önceden parasını alıp satıyor,her deplasman da aynı sorun...
-
1 dakikada bitti
Toplam 1
Yorum
Taner 1 dk bile değil 1 sn desek yalan olmaz. günlerdir bu maça gitme hayaliyle yaşıyordum. yazık oldu.
-
Ne yaptın Ozan! Fenerbahçe'nin sözleşme teklifine şok yanıt
Toplam 1
Yorum
ercisli böyle futbolculara avrupada ömürlük imza attırıyorlar nesini kabul etmiyorsunuz.adil damiye bile 2.5 milyon euro erdiniz yıllık hemde
EURO 2020 play-off turunda eşleşmeler belli oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.