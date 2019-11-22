Maradona görevine geri döndü!
Arjantin'in efsane futbolcularından Diego Armando Maradona, iki gün önce teknik direktörlüğünden istifa ettiğini duyurduğu Gimnasia takımında, görevine devam edeceğini açıkladı.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Maradona 2 gün önce istifa ettiği Gimnasia teknik direktörlüğüne geri döndüğünü açıkladı.
"Gimnasia'nın koçu olarak kalacağımı açıklayabildiğim için çok mutluyum" diyen efsane futbolcu, bu kararı kulüpte 'siyasi birlik sağlandıktan sonra aldığını' söyledi.
Me da mucha felicidad poder decir que sigo siendo el director técnico de Gimnasia y Esgrima La Plata. Quiero agradecerle a los hinchas del Lobo, y a los jugadores, porque entre todos nosotros conseguimos finalmente la unidad política del club. Yo espero que cumplan con todo lo que me prometieron. Gracias por sus mensajes, por el apoyo, por la movilización de ayer, con 50 grados de calor, y al nenito que me pidió "Diez, volvé!". Vamos Lobo, aguante Gimnasia!!! ??????
Diego Maradona (@maradona)'in paylaştığı bir gönderi (21 Kas, 2019, 2:52ös PST)
Arjantinli futbol efsanesinin avukatı Matias Morla da düzenlediği basın toplantısında, başkanın yapılacak seçimde adaylığını koymayacak olmasına karşın, diğer adayların fikir ayrılıklarının kendisini etkilemeyeceği yönünde Maradona'yı ikna ettiğini söyledi.
Maradona, eylül ayında göreve başladığı Gimnasia'dan, kulüp başkanı Gabriel Pellegrino'nun bir sonraki seçimlerde aday olmayacağını açıklaması üzerine istifa ettiğini belirtmişti.
Ancak bu kararın ardından Maradona'nın binlerce destekçisi, kulübün genel merkezinin önünde toplanarak, efsane futbolcunun görevinin başına dönmesini istemişti.
Maradona, 3 aydan kısa süren teknik direktörlüğü döneminde Gimnasia ile 8 maça çıkarken sadece 3 galibiyet alabilmişti.
- 22.11.2019
- Güncelleme: 22.11.2019 19:26
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Denizlispor'un konuğu Çaykur Rizespor
Toplam 2
Yorum
abdullah akyıldız. herkes denizlisporu favori gösteriyor.ben rizesporu..özellikle ilk golü rizespor atarsa denizlispor maçı çeviremez.
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Denizlispor'un konuğu Çaykur Rizespor
Toplam 2
Yorum
abdullah akyıldız. herkes denizlisporu favori gösteriyor.ben rizesporu..özellikle ilk golü rizespor atarsa denizlispor maçı çeviremez.
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Trabzonspor'da Abdurrahim Dursun kadrodan çıkartıldı
Toplam 1
Yorum
Gökhan Gidin bir Kurşun döktürün ya bu nedir 2 dünya savaşında bile bu kadar gazi verilmedi
Maradona görevine geri döndü! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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