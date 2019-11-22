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22 Kasım 2019, Cuma
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görevine geri döndü!

Maradona görevine geri döndü!

Arjantin'in efsane futbolcularından Diego Armando , iki gün önce teknik direktörlüğünden istifa ettiğini duyurduğu takımında, görevine devam edeceğini açıkladı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan 2 gün önce istifa ettiği teknik direktörlüğüne geri döndüğünü açıkladı.

"Gimnasia'nın koçu olarak kalacağımı açıklayabildiğim için çok mutluyum" diyen efsane futbolcu, bu kararı kulüpte 'siyasi birlik sağlandıktan sonra aldığını' söyledi.

Arjantinli futbol efsanesinin avukatı Matias Morla da düzenlediği basın toplantısında, başkanın yapılacak seçimde adaylığını koymayacak olmasına karşın, diğer adayların fikir ayrılıklarının kendisini etkilemeyeceği yönünde Maradona'yı ikna ettiğini söyledi.

Maradona, eylül ayında göreve başladığı Gimnasia'dan, kulüp başkanı Gabriel Pellegrino'nun bir sonraki seçimlerde aday olmayacağını açıklaması üzerine istifa ettiğini belirtmişti.

Ancak bu kararın ardından Maradona'nın binlerce destekçisi, kulübün genel merkezinin önünde toplanarak, efsane futbolcunun görevinin başına dönmesini istemişti.

Maradona, 3 aydan kısa süren teknik direktörlüğü döneminde Gimnasia ile 8 maça çıkarken sadece 3 galibiyet alabilmişti.



  1. 22.11.2019
  2. Güncelleme: 22.11.2019 19:26
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