Maradona görevine geri döndü!

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Maradona 2 gün önce istifa ettiği Gimnasia teknik direktörlüğüne geri döndüğünü açıkladı.

"Gimnasia'nın koçu olarak kalacağımı açıklayabildiğim için çok mutluyum" diyen efsane futbolcu, bu kararı kulüpte 'siyasi birlik sağlandıktan sonra aldığını' söyledi.



Arjantinli futbol efsanesinin avukatı Matias Morla da düzenlediği basın toplantısında, başkanın yapılacak seçimde adaylığını koymayacak olmasına karşın, diğer adayların fikir ayrılıklarının kendisini etkilemeyeceği yönünde Maradona'yı ikna ettiğini söyledi.

Maradona, eylül ayında göreve başladığı Gimnasia'dan, kulüp başkanı Gabriel Pellegrino'nun bir sonraki seçimlerde aday olmayacağını açıklaması üzerine istifa ettiğini belirtmişti.

Ancak bu kararın ardından Maradona'nın binlerce destekçisi, kulübün genel merkezinin önünde toplanarak, efsane futbolcunun görevinin başına dönmesini istemişti.

Maradona, 3 aydan kısa süren teknik direktörlüğü döneminde Gimnasia ile 8 maça çıkarken sadece 3 galibiyet alabilmişti.





