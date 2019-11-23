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23 Kasım 2019, Cumartesi
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Tesisleşme devrimi

Tesisleşme devrimi

Kasapoğlu, sportif tesisleşme anlamında Erdoğan liderliğinde devrim niteliğinde atılımlar yaptıklarını dile getirdi.

Gençlik ve Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Slovenya'da Karma Ekonomik Komisyon toplantısına katıldı. Kasapoğlu, 'ın destek verdiği yatırımlara dikkat çekti. , "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde devrim niteliğinde bir atılım gerçekleştirdik. Erdoğan'ın, sporcu geçmişi sayesinde spor yatırımlarına ve özellikle niteliğe önem veriyoruz. 37 adet yeni stadyumun yanı sıra, havuzlardan tenis kortlarına kadar birçok spor tesis inşa ettik" dedi.

  1. 23.11.2019
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