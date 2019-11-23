Tesisleşme devrimi
Spor Bakanı Kasapoğlu, sportif tesisleşme anlamında Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde devrim niteliğinde atılımlar yaptıklarını dile getirdi.
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Slovenya'da Karma Ekonomik Komisyon toplantısına katıldı. Kasapoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın destek verdiği yatırımlara dikkat çekti. Bakan Kasapoğlu, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde devrim niteliğinde bir atılım gerçekleştirdik. Erdoğan'ın, sporcu geçmişi sayesinde spor yatırımlarına ve özellikle niteliğe önem veriyoruz. 37 adet yeni stadyumun yanı sıra, havuzlardan tenis kortlarına kadar birçok spor tesis inşa ettik" dedi.
- 23.11.2019
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Denizlispor'un konuğu Çaykur Rizespor
Toplam 2
Yorum
abdullah akyıldız. herkes denizlisporu favori gösteriyor.ben rizesporu..özellikle ilk golü rizespor atarsa denizlispor maçı çeviremez.
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Denizlispor'un konuğu Çaykur Rizespor
Toplam 2
Yorum
abdullah akyıldız. herkes denizlisporu favori gösteriyor.ben rizesporu..özellikle ilk golü rizespor atarsa denizlispor maçı çeviremez.
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Trabzonspor'da Abdurrahim Dursun kadrodan çıkartıldı
Toplam 1
Yorum
Gökhan Gidin bir Kurşun döktürün ya bu nedir 2 dünya savaşında bile bu kadar gazi verilmedi
Tesisleşme devrimi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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