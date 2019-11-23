Tesisleşme devrimi

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Slovenya'da Karma Ekonomik Komisyon toplantısına katıldı. Kasapoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın destek verdiği yatırımlara dikkat çekti. Bakan Kasapoğlu, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde devrim niteliğinde bir atılım gerçekleştirdik. Erdoğan'ın, sporcu geçmişi sayesinde spor yatırımlarına ve özellikle niteliğe önem veriyoruz. 37 adet yeni stadyumun yanı sıra, havuzlardan tenis kortlarına kadar birçok spor tesis inşa ettik" dedi.