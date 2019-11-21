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21 Kasım 2019, Perşembe
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Mustafa Cengiz: Falcao bize sakat gelmedi

Mustafa Cengiz: Falcao bize sakat gelmedi

Turkuvaz Medya Grubu'nun yazılı basındaki amiral gemisi Sabah Gazetesi tarafından düzenlenen futbolun zirvesi Uluslararası Ekonomi Forumu (UFEF) başladı. Zirvede, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Radamel Falcao'nun sakatlığına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

dünyasına yöne veren aktörler, ilgili Devlet kurumlarından temsilciler, kulüp yöneticileri, antrenörler, teknik adamlar, futbolcular; ve Kulüpler Birliği'nden temsilciler ile futbola ve spora yatırım yapan büyük şirketlerin üst düzey yöneticilerinin teşrif edeceği zirve başladı.

Zirvede Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Radamel Falcao'nun sakatlığına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. "Falcao bize gelirken sakat gelmedi" diyen Başkan Cengiz'in konuyla alakalı sözleri şu şekilde:

"Falcao bir gönül insanı. Ben söyledim insanlar anlamadılar. Türkiye'mizde bazı ezik düşünceler var. Yani bir insan sizle ilgilendiğinde, siz onu hemen küçük görüyorsunuz. Falcao'nun Türkiye'yi, Galatasaray'ı seçmesi neden Falcao'yu küçültsün. ESPN'in de araştırmalarıyla en çok konuşulan spor olayı bu oldu. Burada Türkiye'den bahsediliyor.

Bizim verdiğimizin çok üstünde teklif yaptılar kabul etmedi. Gol attıkça adımın hoparlörlerden söylenmesinden bıktım cümlesini kurdu. Kalabalığı gördü ve çok etkilendi. Maça çıktı, defans oyuncusu gibi kaleden gol çıkarmaya çalıştı ve bu tabii aşil tendonunda hiç olmayan bir yerden zorladı, ödem yaptı. Yine kendini zorladı ama bu kez doktorlar, 'en az iki yıl daha oynamak istiyorsan bu ödemi yok etmemiz gerek' dediler. Aşil tendonu önemli bir yer. Falcao sakat gelmedi. Biz bütün futbolcuları sıkı bir şekilde sağlık testinden geçiriyoruz. Önce imzalayıp sonra bazıları gibi sağlık testine sokmayız."

Mustafa Cengiz'den flaş Falcao açıklaması!

Açılışta konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu'nun sözlerinden öne çıkanlar şöyle:

"Başta Turkuvaz Grubu olmak üzere, değerli medyamızın temsilcileri hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Sporumuz, futbolumuz ve geleceği adına önemli bir açılımın ümidiyle geerçekleştirilen bu forumun camiamıza bereketler getirmesini temenni ediyorum.

Dünya futbol ekonomisinin büyüklüğü 50 milyon doları aşmış durumda. Avrupa, 3'te 2'sini tek başına yönetiyor. Ülkemize baktığımızda ise sadece Süper Lig'in değeri 615 milyon Euro civarında. Futbol gelirleri kapsamında Avrupa'da 7. olsak da ilk 10'a giremeyen Hollanda Ligi 1 milyar Euro'dan fazla geliriyle, Türkiye'nin üzerine bir gelire sahip. Bu nedenle Türkiye'mize, futbolumuza hak ettiği değeri kazandırmak bizler için çok önemli bir sorumluluk ve önemli bir misyondur. Bu vesileyle çok radikal kararlar almamız gereken bir süreci yaşıyoruz."


Zirve çeşitli katılımcıların konuşmalarıyla devam edecek...

  1. 21.11.2019
  2. Güncelleme: 21.11.2019 12:02
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