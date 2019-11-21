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21 Kasım 2019, Perşembe
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Basın sahaya iniyor

Basın sahaya iniyor

Belediyesi, basın mensupları için düzenliyor. 32 medya kuruluşuyla kura çekimi yapılan turnuvaya, 'dan , A Haber, A Spor ve de katılıyor.

Belediyesi, basın mensupları için düzenliyor. 32 medya kuruluşuyla kura çekimi yapılan turnuvaya, 'dan , A Haber, A Spor ve de katılıyor.

  1. 21.11.2019
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