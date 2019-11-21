Basın sahaya iniyor
Ankara Mamak Belediyesi, basın mensupları için Basın Mensupları Futbol Turnuvası düzenliyor. 32 medya kuruluşuyla kura çekimi yapılan turnuvaya, Turkuvaz Medya'dan ATV, A Haber, A Spor ve Sabah Gazetesi de katılıyor.
Ankara Mamak Belediyesi, basın mensupları için Basın Mensupları Futbol Turnuvası düzenliyor. 32 medya kuruluşuyla kura çekimi yapılan turnuvaya, Turkuvaz Medya'dan ATV, A Haber, A Spor ve Sabah Gazetesi de katılıyor.
- 21.11.2019
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Fenerbahçe'den Pedro harekatı!
Toplam 1
Yorum
fb40 pedro çok iyi bir topçu bence mevkisinin en iyisi alınırsa çok iyi olur . bize bence çok iyi bir sol bek lazım kanatları çok iyi kullanacak
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Önceliği Trabzon
Toplam 1
Yorum
şimal yıldızı niye opsiyonun son gününü beklemiyoruz ? ya sakatlanırsa !
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Fenerbahçe'de Tolga gerçeği
Toplam 1
Yorum
Ercan Adamsın. Eskiden izlerken seni beğeniyorken şimdi bizim takımda olman beni çok mutlu ediyor kardeşim. Devam et.
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