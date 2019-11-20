Elazığ Doğukent Stadına çim serimi yapıldı

Elazığ'da altyapı sistemi tamamlanan 2 bin 650 kapasiteli Doğukent Stadı için çim serimi yapıldı.

Çim serimini Vali Vekili Erkan Kaçmaz, Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren, Elazığ Belediyespor Kulüp Başkanı Ahmet Toprak ile Elazığ Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Mustafa Gür katıldı.

Çalışmalar hakkında yapılan bilgilendirmelerin ardından konuşan Vali Vekili Erkan Kaçmaz,"hızlı bir şekilde tamamlayıp sahamızı hizmete açacağız. Başta valimiz olmak üzere belediye başkanımız ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Süreci yakinen takip eden Gençlik Spor İl Müdürümüze de teşekkür ediyorum. Tam anlamıyla tamamlanmış değil ama inşallah çimlerimiz tuttuktan sonra hizmete ve spora hazır hale gelecek" dedi.

Doğal zeminli çim sahanın Elazığ'ın takımları Elazığspor ve Elazığ Belediyespor'a ev sahipliği yapacağını belirten Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren ise kısa sürede çim seriminin tamamlanacağını söyledi

Stadı yapımında emeği geçen isimlere teşekkür eden Elazığ Belediyespor Kulüp Başkanı Ahmet Toprak'da, "Biz burada talep eden tarafız. Özellikle İl Müdürümüz sürecin başından bu yana ciddi bir emek verdi. Zamanında çim serimi başladı. Hem Elazığspor, hem Belediyespor ikinci yarı maçlarını çim sahada oynamak istiyor. Şu an takımlarımızın durumu ortada. Tabi bu bir tek saha eksikliğinden kaynaklanmıyor. Başka sorunlarımız da var ama ikinci yarı hem Elazığspor, hem Belediyespor maçlarını burada yaparsa tabi ki seviniriz" ifadelerini kullandı.

Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Mustafa Gür'de, "Çim sahada maçların oynanması gerekiyor. Amatör sahalarımızı takımlarımızın hizmetine açtık. El birliğiyle bu sahayı hizmete açarak, sıkıntıyı gidereceğiz. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" diye konuştu.