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20 Kasım 2019, Çarşamba
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Hagi en büyük hayalini açıkladı!

Hagi en büyük hayalini açıkladı!

'ın efsane ismi , en büyük hayalinin teknik direktörü olduğu ile 'ne katılmak olduğunu söyledi. (fotomac.com.tr / Dış haberler)

Galatasaraylı taraftarların en sevdiği isimlerin başında gelen Rumen eski yıldız , İspanyol basınından AS'a konuştu.

En büyük hayalini açıklayan Rumen efsane, "'un 'na katılması benim hayalim. Avrupa'ya yavaş yavaş entegre olmak ve bunu uzun vadede gerçekleştirmek istiyorum. Şu an için durumdan gayet memnunuz" ifadelerini kullandı.

"REAL VE BARÇA'YI EŞİT SEVİYORUM"

"İspanya'da hem Real Madrid'de hem de Barcelona'da oynadım. Kalbim ikiye bölünmüş durumda. İki takımda da kendimi mutlu hissediyordum. İki takımda da orta sahadan gol attım (gülüyor)."

En çok etkilendiği oyuncu sorulan Hagi, bu ismin Maldini olduğu dile getirdi.


  1. 20.11.2019
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