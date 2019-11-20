Hagi en büyük hayalini açıkladı!

Galatasaraylı taraftarların en sevdiği isimlerin başında gelen Rumen eski yıldız Gheorghe Hagi, İspanyol basınından AS'a konuştu.

En büyük hayalini açıklayan Rumen efsane, "Viitorul'un Şampiyonlar Ligi'na katılması benim hayalim. Avrupa'ya yavaş yavaş entegre olmak ve bunu uzun vadede gerçekleştirmek istiyorum. Şu an için durumdan gayet memnunuz" ifadelerini kullandı.

"REAL VE BARÇA'YI EŞİT SEVİYORUM"

"İspanya'da hem Real Madrid'de hem de Barcelona'da oynadım. Kalbim ikiye bölünmüş durumda. İki takımda da kendimi mutlu hissediyordum. İki takımda da orta sahadan gol attım (gülüyor)."

En çok etkilendiği oyuncu sorulan Hagi, bu ismin Maldini olduğu dile getirdi.



