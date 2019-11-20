Hagi en büyük hayalini açıkladı!
Galatasaray'ın efsane ismi Gheorghe Hagi, en büyük hayalinin teknik direktörü olduğu Viitorul ile Şampiyonlar Ligi'ne katılmak olduğunu söyledi. (fotomac.com.tr / Dış haberler)
Galatasaraylı taraftarların en sevdiği isimlerin başında gelen Rumen eski yıldız Gheorghe Hagi, İspanyol basınından AS'a konuştu.
En büyük hayalini açıklayan Rumen efsane, "Viitorul'un Şampiyonlar Ligi'na katılması benim hayalim. Avrupa'ya yavaş yavaş entegre olmak ve bunu uzun vadede gerçekleştirmek istiyorum. Şu an için durumdan gayet memnunuz" ifadelerini kullandı.
"REAL VE BARÇA'YI EŞİT SEVİYORUM"
"İspanya'da hem Real Madrid'de hem de Barcelona'da oynadım. Kalbim ikiye bölünmüş durumda. İki takımda da kendimi mutlu hissediyordum. İki takımda da orta sahadan gol attım (gülüyor)."
En çok etkilendiği oyuncu sorulan Hagi, bu ismin Maldini olduğu dile getirdi.
- 20.11.2019
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Fenerbahçe'den Pedro harekatı!
Toplam 1
Yorum
fb40 pedro çok iyi bir topçu bence mevkisinin en iyisi alınırsa çok iyi olur . bize bence çok iyi bir sol bek lazım kanatları çok iyi kullanacak
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Önceliği Trabzon
Toplam 1
Yorum
şimal yıldızı niye opsiyonun son gününü beklemiyoruz ? ya sakatlanırsa !
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Fenerbahçe'de Tolga gerçeği
Toplam 1
Yorum
Ercan Adamsın. Eskiden izlerken seni beğeniyorken şimdi bizim takımda olman beni çok mutlu ediyor kardeşim. Devam et.
Hagi en büyük hayalini açıkladı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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