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20 Kasım 2019, Çarşamba
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Türk kaleci İlkkan 'den 'de büyük başarı!

Türk kaleci İlkkan Deniz Şahin'den ABD'de büyük başarı!

Başkent ekibi altyapısından yetişen ve bu sezon ’de ’yle konferans şampiyonluğu yaşayan genç kaleci İlkkan , A ’da forma giymeyi hayal ettiğini söyledi.

'nin altyapısından yetişen ve 5 yıl kırmızı-siyahlı formayı giyen genç kaleci İlkkan , 'de şampiyonluk yaşadı. Geçirdiği ağır sakatlık nedeniyle genç yaşta kariyeri sekteye uğrayan 21 yaşındaki eldiven, önce tedavi oldu ve sonrasında elde ettiği spor bursu ile ABD'nin yolunu tuttu.

ABD Tennessee 'nde hem eğitim hem de spor yaşantısını sürdüren 1.94 boyundaki genç file bekçisi, bu sezon takımı ile konferans şampiyonluğuna ulaşarak önemli bir başarıya imza attı. İlk olarak, MLS'te forma giyen ilk Türk kaleci olmak istediğini söyleyen 21 yaşındaki file bekçisi, "Üniversite sürecimi başarılı bir şekilde bitirip, MLS'te forma giyerek, bunu başaran ilk Türk kaleci olmak istiyorum. Ancak tabii ki en büyük hayalim A forması giymek. Bunun da ötesinde ay-yıldızlı formayla önemli bir iz bırakmak istiyorum" şeklinde konuştu.

"NEUER'İ ROL MODEL OLARAK EDİNDİM"

Kendine, kalesini koruyan Alman kaleci 'i örnek aldığını söyleyen Şahin, şu ifadelere yer verdi:

"Bana göre Manuel Neuer, günümüz, modern kaleciliğin temellerini attı. Kendisini çok seviyorum ve çalışmalarını, maçlarını sürekli takip ediyorum. Kendisi rol model olarak edindim."

  1. 20.11.2019
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