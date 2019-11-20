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20 Kasım 2019, Çarşamba
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aday oldu

Suat Çelen aday oldu

Başkanı , Federasyonu yönetim kurulu üyeliğine aday oldu. Çelen, "Son yıllardaki başarılarımız, dünya yönetimlerine talip olmamızda elimizi güçlendirdi" dedi.

Başkanı , Federasyonu yönetim kurulu üyeliğine aday oldu. Çelen, "Son yıllardaki başarılarımız, dünya yönetimlerine talip olmamızda elimizi güçlendirdi" dedi. İbrahim Çolak, cimnastik büyüklerde dünya şampiyonu olan ilk Türk sporcu unvanını alarak tarihe geçmişti.

  1. 20.11.2019
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