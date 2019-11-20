Suat Çelen aday oldu
Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen, Uluslararası Cimnastik Federasyonu yönetim kurulu üyeliğine aday oldu. Çelen, "Son yıllardaki başarılarımız, dünya yönetimlerine talip olmamızda elimizi güçlendirdi" dedi.
Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen, Uluslararası Cimnastik Federasyonu yönetim kurulu üyeliğine aday oldu. Çelen, "Son yıllardaki başarılarımız, dünya yönetimlerine talip olmamızda elimizi güçlendirdi" dedi. İbrahim Çolak, cimnastik büyüklerde dünya şampiyonu olan ilk Türk sporcu unvanını alarak tarihe geçmişti.
- 20.11.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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