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20 Kasım 2019, Çarşamba
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Henry imzaladı

Henry imzaladı

, Monaco'daki başarısız deneyiminin ardından ara verdiği teknik direktörlüğe 'da geri döndü. efsane, ekibi ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

, Monaco'daki başarısız deneyiminin ardından ara verdiği teknik direktörlüğe 'da geri döndü. efsane, ekibi ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. 42 yaşındaki çalıştırıcı, 'nda yardımcı antrenörlük de yapmıştı.

  1. 20.11.2019
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