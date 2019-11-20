Henry imzaladı
Thiery Henry, Monaco'daki başarısız deneyiminin ardından ara verdiği teknik direktörlüğe Kanada'da geri döndü. Fransız efsane, MLS ekibi Montreal Impact ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Thiery Henry, Monaco'daki başarısız deneyiminin ardından ara verdiği teknik direktörlüğe Kanada'da geri döndü. Fransız efsane, MLS ekibi Montreal Impact ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. 42 yaşındaki çalıştırıcı, Belçika Milli Takımı'nda yardımcı antrenörlük de yapmıştı.
- 20.11.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
Henry imzaladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.