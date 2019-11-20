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20 Kasım 2019, Çarşamba
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Devlerin savaşı

Devlerin Ahmed Kutucu savaşı

tercihini 'den yana kullanan ve Andorra karşısında ay-yıldızlı formayı sırtına geçiren , dünya devlerini peşine taktı.

tercihini 'den yana kullanan ve Andorra karşısında ay-yıldızlı formayı sırtına geçiren , dünya devlerini peşine taktı. 'nın en büyük yerel gazetesi Westdeutsche Allgemeine Zeitung, ve 'in 19 yaşındaki forveti transfer etmek istediğini iddia etti. 'yle 2022'ye kadar sözleşmesi bulunan genç oyuncunun, geleceğin adayları arasında yer aldığı bigisine de yer verildi. Ahmed, bu sezon Almanya Ligi'nde 7 karşılaşmada 1 gol, 1 asistle oynuyor.

  1. 20.11.2019
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