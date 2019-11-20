Devlerin Ahmed Kutucu savaşı

Milli takım tercihini Türkiye'den yana kullanan ve Andorra karşısında ay-yıldızlı formayı sırtına geçiren Ahmed Kutucu, dünya devlerini peşine taktı. Almanya'nın en büyük yerel gazetesi Westdeutsche Allgemeine Zeitung, Barcelona ve Real Madrid'in 19 yaşındaki forveti transfer etmek istediğini iddia etti. Schalke'yle 2022'ye kadar sözleşmesi bulunan genç oyuncunun, geleceğin adayları arasında yer aldığı bigisine de yer verildi. Ahmed, bu sezon Almanya Ligi'nde 7 karşılaşmada 1 gol, 1 asistle oynuyor.