İsrail'de oynanan Maccabi Haifa-Beitar maçında hakemin, 90+3'te penaltı pozisyonu için kenara geldiği sırada, VAR sisteminin otopark kamerasına bağlandığı görüldü.
İsrail'deoynanan Maccabi Haifa-Beitar maçında VAR'da ilginç bir durum yaşandı. Hakemin, 90+3'te penaltı pozisyonu için kenara geldiği sırada, VAR sisteminin otopark kamerasına bağlandığı görüldü. Görüntüler sosyal medyada viral oldu.
VAR'da kameralar karıştı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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