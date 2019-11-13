VAR'da kameralar karıştı

İsrail'de oynanan Maccabi Haifa-Beitar maçında VAR'da ilginç bir durum yaşandı. Hakemin, 90+3'te penaltı pozisyonu için kenara geldiği sırada, VAR sisteminin otopark kamerasına bağlandığı görüldü. Görüntüler sosyal medyada viral oldu.