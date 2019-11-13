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13 Kasım 2019, Çarşamba
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'da kameralar karıştı

VAR'da kameralar karıştı

'de oynanan Haifa-Beitar maçında hakemin, 90+3'te penaltı pozisyonu için kenara geldiği sırada, sisteminin otopark kamerasına bağlandığı görüldü.

'de oynanan Haifa-Beitar maçında 'da ilginç bir durum yaşandı. Hakemin, 90+3'te penaltı pozisyonu için kenara geldiği sırada, VAR sisteminin otopark kamerasına bağlandığı görüldü. Görüntüler sosyal medyada viral oldu.

  1. 13.11.2019
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