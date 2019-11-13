Kavga sonrası Sterling’e şok
Liverpool-Manchester City karşılaşmasında Joe Gomez ile tartışan Raheem Sterling, gerginliği İngiltere Milli Takımı'na Karadağ maçı kadrosundan çıkarıldı.
Manchester City'nin yıldızı Sterling, son maçta Liverpool'lu Joe Gomez'le tartışmıştı. Gerginlik, ingiltere Milli Takımı'na da taşındı. Geçtiğimiz gün yemek sırasında Sterling, Gomez'in boğazına sarıldı. Southgate, 25 yaşındaki oyuncuyu Karadağ maçının kadrosundan çıkardı.
- 13.11.2019
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baksoy Artık kendini kanıtlama zamanı geldi ? Boyu posu yerinde iyi de bir takımdan transfer edildi kendini göstersin artık ?
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