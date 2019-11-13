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13 Kasım 2019, Çarşamba
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Kavga sonrası Sterling’e şok

Kavga sonrası Sterling’e şok

- karşılaşmasında ile tartışan , gerginliği 'na Karadağ maçı kadrosundan çıkarıldı.

Manchester City'nin yıldızı Sterling, son maçta 'lu 'le tartışmıştı. Gerginlik, 'na da taşındı. Geçtiğimiz gün yemek sırasında Sterling, Gomez'in boğazına sarıldı. Southgate, 25 yaşındaki oyuncuyu Karadağ maçının kadrosundan çıkardı.

  1. 13.11.2019
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