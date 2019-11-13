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13 Kasım 2019, Çarşamba
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Helal olsun size

Helal olsun size

Milli futbolcular , , , ve 50 tıp fakültesi öğrencisine 1 yıllık burs fonu sağlayarak gönülleri fethetti.

dünyasının ünlü isimleri bu kez saha dışında takdir edilecek bir harekete imza attı. Futbolcular , , , ile antrenör , Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Vakfı'na bağışta bulundu. Vakıftan yapılan açıklamaya göre, tıp fakültesi öğrencilerine destek vermek için bir araya gelen beş isim, vakfa yaparak 50 öğrenciye 1 yıllık burs fonu sağladı. Bağış dolayısıyla teşekkür eden fakültenin dekanı Prof. Dr. Sait Gönen, "Bilim alanında gençler yetiştiren bir fakülte olarak bu tarz bağışları çok önemsiyoruz. Mehmet Topal, gençlerimize uzun süredir bu desteği verdiği için kendisine geçtiğimiz yıl onursal üyelik belgesi takdim etmiştik. Ona futbol dünyasından yeni isimlerin de katılmasını memnuniyetle karşıladık. Katkılarını asla unutmayacağız" dedi.

  1. 13.11.2019
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