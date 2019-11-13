Helal olsun size

Futbol dünyasının ünlü isimleri bu kez saha dışında takdir edilecek bir harekete imza attı. Futbolcular Nuri Şahin, Mehmet Topal, Okay Yokuşlu, Enes Ünal ile antrenör Volkan Demirel, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Vakfı'na bağışta bulundu. Vakıftan yapılan açıklamaya göre, tıp fakültesi öğrencilerine destek vermek için bir araya gelen beş isim, vakfa bağış yaparak 50 öğrenciye 1 yıllık burs fonu sağladı. Bağış dolayısıyla teşekkür eden fakültenin dekanı Prof. Dr. Sait Gönen, "Bilim alanında gençler yetiştiren bir fakülte olarak bu tarz bağışları çok önemsiyoruz. Mehmet Topal, gençlerimize uzun süredir bu desteği verdiği için kendisine geçtiğimiz yıl onursal üyelik belgesi takdim etmiştik. Ona futbol dünyasından yeni isimlerin de katılmasını memnuniyetle karşıladık. Katkılarını asla unutmayacağız" dedi.