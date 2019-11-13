Üç isme yeni görev
UEFA, Türk gözlemcilere yarın oynanacak müsabakalarda görev verdi. U21 Çekya-U21 San Marino karşılaşmasında Orhan Erdemir, Çekya-Kosova maçına Murat Ilgaz, İspanya-Malta müsabakasına ise Sabri Çelik gözlemci olarak atandı.
UEFA, Türk gözlemciler Orhan Erdemir, Murat Ilgaz ve Sabri Çelik'e görev verdi. Yarın yapılacak U21 Çekya-U21 San Marino karşılaşmasında Orhan Erdemir, Çekya-Kosova maçına ise Murat Ilgaz gözlemci olarak atandı. Sabri Çelik ise yarın oynanacak İspanya-Malta müsabakasında görev yapacak.
- 13.11.2019
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