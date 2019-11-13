Üç isme yeni görev - Son dakika Futbol haberleri - Fotomaç - Son dakika Futbol haberleri - Fotomaç
13 Kasım 2019, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Futbol Haberleri Üç isme yeni görev

Üç isme yeni görev

Üç isme yeni görev

, Türk gözlemcilere yarın oynanacak müsabakalarda görev verdi. Çekya-U21 karşılaşmasında , Çekya-Kosova maçına , İspanya-Malta müsabakasına ise gözlemci olarak atandı.

, Türk gözlemciler , ve 'e görev verdi. Yarın yapılacak Çekya-U21 karşılaşmasında Orhan Erdemir, Çekya-Kosova maçına ise Murat Ilgaz gözlemci olarak atandı. Sabri Çelik ise yarın oynanacak İspanya-Malta müsabakasında görev yapacak.

  1. 13.11.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Üç isme yeni görev haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN