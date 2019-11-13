Üç isme yeni görev

UEFA, Türk gözlemciler Orhan Erdemir, Murat Ilgaz ve Sabri Çelik'e görev verdi. Yarın yapılacak U21 Çekya-U21 San Marino karşılaşmasında Orhan Erdemir, Çekya-Kosova maçına ise Murat Ilgaz gözlemci olarak atandı. Sabri Çelik ise yarın oynanacak İspanya-Malta müsabakasında görev yapacak.