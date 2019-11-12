İşte bazı kulüp ve milli takımların yeni formaları!

Avrupa'nın önde gelen kulüpleri müsabakalarda giyecekleri 4. formaları taraftarlarının beğenisine sundu. Öte yandan EURO 2020 Avrupa Şampiyonası'na az bir süre kala ülke takımları organizasyonda giyecekleri formaları tanıtmaya başladı. A Milli Takım'ımızın da yeni formasını kısa bir süre içinde tanıtması bekleniyor. İşte o formalar.