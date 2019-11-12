İşte bazı kulüp ve milli takımların yeni formaları! - Son dakika Futbol haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
12 Kasım 2019, Salı
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İşte bazı kulüp ve milli takımların yeni formaları!

Avrupa'nın önde gelen kulüpleri müsabakalarda giyecekleri 4. formaları taraftarlarının beğenisine sundu. Öte yandan EURO 2020 Avrupa Şampiyonası'na az bir süre kala ülke takımları organizasyonda giyecekleri formaları tanıtmaya başladı. A Milli Takım'ımızın da yeni formasını kısa bir süre içinde tanıtması bekleniyor. İşte o formalar.

12 Kasım 2019 Salı 23:42 Güncelleme: 12.11.2019 23:44
İşte bazı kulüp ve milli takımların yeni formaları!
İşte bazı kulüp ve milli takımların yeni formaları!

EURO 2020'e adım adım yaklaşırken forma tedarikçilerinden Adidas, 2020 Avrupa Şampiyonası'nda yer alacak ülkelerin formalarını açıkladı.

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İşte bazı kulüp ve milli takımların yeni formaları!
İşte bazı kulüp ve milli takımların yeni formaları!

Kısa bir süre önce Puma, İtalya için hazırladığı formaları açıklamış ve yeni formalar sporseverler tarafından büyük ilgi görmüştü.

İşte bazı kulüp ve milli takımların yeni formaları!
İşte bazı kulüp ve milli takımların yeni formaları!

Milli takım formalarının yanı sıra bazı Avrupa kulüpleri de müsabakalarda giyecekleri 4. formaları tanıttı.

İşte bazı kulüp ve milli takımların yeni formaları!
İşte bazı kulüp ve milli takımların yeni formaları!

İŞTE MİLLİ TAKIMLARIN VE ÖNDE GELEN KULÜPLERİN YENİ TASARIM FORMALAR...

İşte bazı kulüp ve milli takımların yeni formaları!
İşte bazı kulüp ve milli takımların yeni formaları!

ALMANYA

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