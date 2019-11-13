Gelir 1 milyar arttı

Aktif Bank'ın "Futbol Ekonomi Raporu-Ekolig" toplantısının 4.'sü gerçekleştirildi. Passolig Genel Müdürü Ceyhun Kazancı, 2017-2018'de 3.2 milyar olan pastanın, 2018-2019'de 4.2 milyar TL'ye ulaştığını belirtti.