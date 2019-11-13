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13 Kasım 2019, Çarşamba
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Gelir 1 milyar arttı

Gelir 1 milyar arttı

Aktif Bank'ın "Futbol Ekonomi Raporu-Ekolig" toplantısının 4.'sü gerçekleştirildi. Genel Müdürü Ceyhun Kazancı, 2017-2018'de 3.2 milyar olan pastanın, 2018-2019'de 4.2 milyar TL'ye ulaştığını belirtti.

Aktif Bank'ın "Futbol Ekonomi Raporu-Ekolig" toplantısının 4.'sü gerçekleştirildi. Genel Müdürü Ceyhun Kazancı, 2017-2018'de 3.2 milyar olan pastanın, 2018-2019'de 4.2 milyar TL'ye ulaştığını belirtti.

  1. 13.11.2019
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